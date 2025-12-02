Universidad de Chile vuelve a la acción hoy martes en un partido más que especial ante Coquimbo Unido. Y es que a la obligación de ganar para clasificar a la próxima Copa Libertadores, así como también para detener la racha de triunfos piratas que podría romper el récord del Ballet Azul, se sumó un nuevo ingrediente en las últimas horas.

Hablamos del adiós de Gustavo Álvarez, quien en conferencia de prensa ratificó que no seguirá al mando de la U para el 2026. “Lo mejor para la U es que cambie el entrenador”, aseguró el argentino.

Así las cosas, el encuentro ante Coquimbo de esta tarde será el último que Álvarez dirija como local con los hinchas azules, ya que cerrará la temporada 2025 como visita ante Iquique este sábado en el Tierra de Campeones.

Formación de U de Chile para recibir a Coquimbo

De cara este duelo con los piratas, Álvarez tendrá que saber sortear las delicadas bajas de Matías Sepúlveda, suspendido por la tarjeta roja que recibió ante O’Higgins, y de Maximiliano Guerrero, lesionado.

Pese a los trascendidos, hasta la charla de anoche en la concentración el entrenador argentino no le había comunicado a sus jugadores cuál sería la formación para esta tarde en el Estadio Santa Laura.

Así las cosas, la más probable oncena de la U para enfrentar a Coquimbo será con Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano y Felipe Salomoni en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en delantera.

¿A qué hora juega Universidad de Chile vs Coquimbo Unido?

Azules y piratas se verán las caras hoy martes 2 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.