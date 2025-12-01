La salida de Gustavo Álvarez que fue anunciada esta jornada por el propio técnico de Universidad de Chile, fue un duro golpe para los hinchas azules, cuando todavía quedan dos fechas para el final en la Liga de Primera 2025.

Pese a que todavía tiene contrato, por lo que tiene que negociar una salida del club, desde Azul Azul se mostraron sorprendidos por la conferencia de prensa en el CDA.

Si bien Álvarez dijo en la sexta respuesta de su anuncio que era algo que ya venía conversando hace semanas con la gerencia, en la U muestran una sorpresa con el comunicado.

Así al menos lo hicieron saber en el medio La Magia Azul, donde entregaron la primera reacción de la concesionaria Azul Azul, en medio del posible adiós de Gustavo Álvarez.

Foto: Andres Pina/Photosport

¿La U sabía de la salida de Álvarez?

Fue en el programa emitido tras la conferencia de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile, donde se entregaron detalles del pensamiento de Azul Azul, lo que encenderá una nueva polémica.

“No tenían idea de esta comunicación, pensaban que era una conferencia más previo al partido de mañana, no tenían idea de lo que iba a decir, de este anuncio que él mismo ha dicho que no es un anuncio de renuncia, que prácticamente quiere llegar a un acuerdo para salir”, explicaron.

En ese sentido, ponen sobre la mesa una jugada mediática de Gustavo Álvarez en la previa al duelo ante Coquimbo Unido en Santa Laura: “Dicen que no tenían idea, que piensan que lo hace hoy para que sea aplaudido mañana porque es el último partido de local, pero es un balde de agua fría”.

Revisa las declaraciones de Gustavo Álvarez:

