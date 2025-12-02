Johnny Herrera sabe perfectamente que Gustavo Álvarez dejó encendida la alerta de búsqueda del DT que comandará al plantel estelar de la U de Chile en la campaña 2026. Esto porque el argentino que comanda al primer equipo del Bulla opinó que lo más recomendable para el club sería tomar otra mano técnica.

Palabras que por supuesto llegaron hasta los oídos del Samurai, quien fuel a su estilo analizó todo el panorama que tiene prácticamente fuera a Álvarez. “Quedó la cagada con las declaraciones del profesor. Quedamos todos tiritones. Creo que la institución está siempre por sobre todo”, expuso el angolino en una entrevista con La Magia Azul.

“Más allá de dirigentes, entrenador y los jugadores. Pero hubiese sido muy bueno unir fuerzas, limar asperezas, esta administración ha hecho muy poco y nada con el fútbol. Incluso peleando el descenso. Triste por él, yo me desilusioné por el momento de esas declaraciones”, reconoció Herrera, quien le dio un raspacachos al DT por el panorama escogido para prender el flanco.

Johnny Herrera tiene a su favorito para asumir en la U de Chile. (Andres Pina/Photosport).

Herrera añadió que “esperaba que el próximo año la U arrasara empezando de cero. Lamentablemente se despidió, ahora viene la incertidumbre. Él es un entrenador que entendió lo que era la U”. El retirado portero, un ídolo del Bulla, sabe que no es fácil dirigir al cuadro azul.

La trascendencia de los clubes grandes les agrega una dificultad extra a todos los entrenadores. También está consciente por dónde pasaron los roces que terminaron por mellar inexorablemente la relación. “El tema Eduardo Vargas, los viajes, el desgaste, faltó el empujoncito del gerente deportivo, que tiene que ponerse los pantalones y muchas veces dejar de lucrar tanto”, acusó Herrera.

Manuel Mayo posa junto a Matías Sepúlveda en el Centro Deportivo Azul. (Javier Salvo/Photosport).

“Las sociedades anónimas siempre buscan excedentes, pero él (Manuel Mayo) puso en riesgo clasificar a la Copa Libertadores por no traer un par de refuerzos. Los resultados están a la vista por la mala forma de cerrar este año. A la U le hace falta gente del fútbol, yo no volveré donde me echaron. Es una ley de vida”, reveló Johnny Herrera.

Johnny Herrera quiere a Paqui Meneghini como DT de U de Chile

El favorito a DT de la U de Chile para Johnny Herrera está muy claro. Pero sabe que las decisiones a veces son erróneas, sobre todo en Azul Azul. “Uno hasta se asusta por eso”, expuso el Samurai, quien sabe perfectamente que nada garantiza éxito en el fútbol profesional.

“El técnico de la U está a la vuelta de la esquina. Es ir a Rancagua por Meneghini, trabajó en la U, con Sampaoli en la selección, siendo ayudante y sin ser tan protagonista. Pero vive el fútbol y es una persona que sabe“, cantó clarito Johnny Herrera.

Francisco Meneghini estuvo junto a Sebastián Beccacece y Nicolás Diez en Universidad de Chile. (Adrian Aylwin/Photosport).

Piensa que el DT de O’Higgins es el idóneo para cambiar el celeste por el azul. “De nuevo irán a buscar afuera, como pasó con todos los que trajeron. Recién le achuntó a uno, pasaron seis o siete. Le buscaron la quinta pata al gato y no resultó. Sería otro error si no van por Meneghini”, sentenció el Samurai. El tiempo dirá si le hacen caso…

Paqui Meneghini quiere un boleto a la Libertadores con O’Higgins. (Andres Pina/Photosport).