U de Chile tapo la salida de Gustavo Álvarez con extraña movida: “Lo vengo conversando…”

El propio entrenador aseguró que lo había comunicado hace semanas, donde la dirigencia ya armaba un plantel sin el DT.

Por Cristián Fajardo C.

Gustavo Álvarez lo había comunicado hace semanas a la dirigencia.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTGustavo Álvarez lo había comunicado hace semanas a la dirigencia.

Gustavo Álvarez pegó el gran golpe de final de temporada en Universidad de Chile, donde le aconsejó públicamente a la dirigencia buscar un nuevo entrenador para el próximo año.

Más allá de que el argentino tiene contrato activo por todo el 2026, dio una larga conferencia de prensa donde dejó en claro que los objetivos no eran los mismos que busca Azul Azul.

Algo que, incluso, lo venía conversando hace tiempo con la dirigencia, especialmente con el gerente deportivo, Manuel Mayo, y que ahora se encargó de explicar a los hinchas.

Por lo mismo, se aclara la situación del mercado de fichajes, donde la U ya tomaban decisiones por refuerzos o salida del club, sin tener a Gustavo Álvarez en mente para el próximo año.

Gustavo Álvarez le comunicó hace semanas a la gerencia deportiva. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Gustavo Álvarez se despide de la banca de la U de Chile luego de dos temporadas

¿Por qué la U buscaba refuerzos sin Gustavo Álvarez?

La semana pasada comenzó a sonar el primer refuerzo de Universidad de Chile, el paraguayo Lucas Romero, en una extraña situación teniendo en claro que no se sabía de la continuidad de Gustavo Álvarez.

Algo que el entrenador desmiente, donde deja en claro que su postura ya era sabida por la dirigencia: “Yo con la gerencia este tema lo vengo conversando hace meses, no es un balde de agua fría. Hoy lo digo por respeto al hincha”.

Incluso, deja de lado los problemas dirigenciales de Michael Clark, en la investigación de Sartor: “Son temas separados, esto es reciente, hace meses que vengo hablando con el gerente sobre esto”.

“No coincide con el club”: El potente dardo de Gustavo Álvarez contra Azul Azul

Revisa sus declaraciones:

