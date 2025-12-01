“No coincide con el club”: El potente dardo de Gustavo Álvarez contra Azul Azul

Se acabó la paz en Universidad de Chile. A horas de disputar el penúltimo partido de la Liga de Primera ante Coquimbo Unido, el entrenador Gustavo Álvarez anunció que no seguirá en la dirección del “Romántico Viajero”.

El DT se mostró bastante afectado luego de que varias reuniones no pudo llegar a acuerdo con la dirigencia. “Lo mejor para la U es que cambie el entrenador para el 2026“, indicó el estratega este lunes en el CDA.

De está forma Álvarez, que llegó a tener un 64% de rendimiento en la U, tendrá su despedida este martes cuando reciba a Coquimbo en el Estadio Santa Laura. Luego cerrará la temporada ante Iquique donde los azules no tendrán entradas ya que solo será con parcialidad local.

El dardo de Gustavo Álvarez contra Azul Azul

Pero en medio de las explicaciones de Gustavo Álvarez se deslizó un potente descargo contra Azul Azul. Es que el DT no se guardó nada y apuntó a la falta de compromiso de la dirigencia.

“Los proyectos deportivos tienen que tener objetivos claros de acuerdo a la magnitud de la historia de las instituciones”, lanzó. “Los grandes beneficios económicos, números azules, emparejados con los logros deportivos si no van de la mano, la paga el entrenador, los jugadores y sufre el hincha”, acusó Álvarez.

Pero el golpe final lo dejó para el cierre donde confirmó el quiebre definitivo con la concesionaria que comanda a la U. Lo que llamó la atención ya que pese al buen rendimiento y superioridad en este 2025, no sirvió de nada para mantenerlo en el CDA.

“No pude convencer a una dirigencia, donde no coincide con lo que el club necesita. Digo que hay que traer un entrenador que se alinea o que los convenza, cosa que yo no pude”, remató. Por lo que ahora se espera la respuesta de Azul Azul ante los dichos de Álvarez.