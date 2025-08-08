En un año marcado por guerra de declaraciones entre ambos, se vivió un curioso capítulo entre Jannik Sinner, número uno del mundo, y el chileno Nicolás Jarry, ambos sancionados por doping.

Mientras al Nico le dieron un año de castigo en 2020, al italiano solo tres meses. Por eso, a principios de esta temporada el Príncipe reclamo diciendo que “si es así de simple (tres meses), deberían dárselo a todo el mundo”.

Por su parte, el “Zanahoria” respondió con todo diciendo que “Quizás mi defensa haya sido más efectiva porque cuento con los mejores a mi alrededor. He tenido disponible el dinero necesario para armar un gran equipo”.

Sinner y su nuevo amuleto

Mientras Nicolás Jarry instauró en el tenis el parche en la nariz para ayudar a una mejor respiración, lo que fue destacado hasta por Carlos Alcaraz, Jannik Sinner le gritó al mundo su nueva tendencia que también llama la atención en su cuerpo: la manga en un brazo.

“El codo está bien. Hoy fue la primera vez que me puse la manga porque me gustó la sensación”, partió diciendo el jugador que vuelve a la acción en el Masters 1000 de Cincinnati.

Siguiendo con su reiventada pinta, el italiano aseguró que su vistosa manga “Da un poco más de impacto a la pelota, es un poco más estable. Ese es mi punto de vista y me gustó en Wimbledon”.

“Tengo que ver cómo es con mucho calor y humedad, porque es un poco diferente, así que lo tendré en cuenta, pero me encanta la sensación de imacto puro”, cerró.

