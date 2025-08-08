No todos los días se ve a una jugadora que fue Top 10 mundial colapsar así, en vivo y en directo. Danielle Collins, hoy número 57 del mundo, no pudo contener la rabia y la tristeza en su partido contra Taylor Townsend (125°) en el Masters 1000 de Cincinnati.

Durante un tiebreak apretado en primera ronda, la estadounidense explotó con un grito desgarrador. “¿Por qué me está pasando esto?”, dijo mirando a su equipo, como si no le importaran los cientos de personas mirándola.

ver también Danielle Collins se burla del público del Australian Open y Djokovic la elogia

La incómoda reacción de Townsend

Mientras Collins lloraba y gritaba hacia su equipo técnico, su compatriota Taylor Townsend, que esperaba lista para sacar, se quedó completamente desconcertada.

La emoción de Collins era tan intensa que Townsend no supo cómo reaccionar en ese momento y solo atinó a mirar hacia abajo, sorprendida por la escena que tenía frente a ella.

Tras perder, la ex N°7 saludó rápidamente a su rival y se fue sin sus cosas. Fue Townsendla que llevó sus pertenencias al coach de Collins, acción que le ha traído elogios.

Publicidad

Publicidad

ver también Danielle Collins encara a un camarógrafo por “invadirla” en pleno partido

Más que una derrota: una batalla interna

Collins no atraviesa su mejor momento desde Roland Garros. Su última buena actuación fue en Wimbledon, donde llegó solo a tercera ronda antes de perder con Iga Swiatek, la eventual campeona.

Desde entonces, solo ha ganado en contadas ocasiones más de dos partidos en un torneo, y sus recientes eliminaciones tempranas en Washington, Canadá y ahora Cincinnati la tienen pasando por un bache complicado.

Publicidad

Publicidad

Danielle Collins en el Masters 1000 de Cincinnati 2025 (Getty Images).

La frustración de Collins va más allá de la pista. La ex finalista del Australian Open pensaba en retirarse a fines de 2024, pero una revisión médica y el diagnóstico de endometriosis la hicieron replantear esa decisión.

“Creo que mi carrera ahora es una buena distracción de todo lo que está pasando. Es agridulce, pero estoy emocionada de seguir jugando y también espero que el próximo capítulo llegue pronto”, dijo.

Publicidad

Publicidad