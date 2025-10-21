Es tendencia:
El provocador video de Aryna Sabalenka y Paula Badosa que tiene enamorados a los fanáticos

La bielorrusa y la española aprovechan el cierre de la temporada para descansar y subir videos de bailes a TikTok.

Por Carlos Silva Rojas

Aryna Sabalenka y Paula Badosa son muy amigas.

Unos merecidos días de descanso se tomaron las tenistas Aryna Sabalenka y Paula Badosa, quienes compartieron de unas vacaciones en la siempre lujosa ciudad qatarí de Dubai.

La número 1 del mundo y la española se dejaron ver en el lujo hotel Atlantis The Royal, lugar donde publicaron una serie de videos y fotos que se viralizaron.

La bielorrusa y la española no se quieren perder los trends de moda y publicaron varios videos en TikTok, los cuales se viralizaron a la velocidad de la luz, sobre todo por el atuendo de las tenistas.

Sabalenka y Badosa se dejaron ver en trajes de baño, algo que le gustó en mayor medida al público masculino, que se volcó en la red social para mirar las publicaciones de la número 1 del mundo.

Terapia de fin de semana con mi mejor amiga“, publicó la española en su cuenta de Instagram, mientras que la eslava indicó “un día de chicas muy necesario con mi mejor amiga“.

El video de Sabalenka con Badosa en TikTok

