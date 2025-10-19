La potente frase de Jannik Sinner tras consumar su revancha contra Carlos Alcaraz: “Después de…

Un lucrativo torneo de exhibición de tenis organizaron los jeques en Arabia Saudita, donde Jannik Sinner consumó su esperada revancha ante Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam.

El italiano jugó a gran nivel en Riad y se impuso ante el español por un claro 6-2 y 6-4, para así obtener la millonaria suma de 6 millones de dólares en premios.

Para Sinner fue un partido especial, ya que tenía ganas de imponerse ante Alcaraz, luego de la derrota que le propinó el ibérico en la final del pasado US Open.

Jannik Sinner analizó la victoria ante Carlos Alcaraz

Tras la final del partido de exhibición habló el italiano, quien explicó que se preparó mucho luego de la dura derrota que sumó ante Alcaraz en Nueva York.

“Soy consciente de que este partido no es una final de Grand Slam o algo así, pero hemos trabajado muy duro para poder jugar a este nivel. Mostré un gran tenis, saqué muy bien en los puntos importantes, resté muy bien, así que saco muchos aspectos positivos. Todo forma parte de un proceso”, dijo el italiano.

“Como dije, después del US Open nos hemos pasado cada día tratando de averiguar qué debíamos hacer, dónde teníamos que trabajar. Por encima de todo, la diferencia la ha marcado la mentalidad en cómo hemos encarado los entrenamientos y los partidos. Jugar a este nivel, que creo que fue muy alto y que lo mantuve todo el partido, me hace muy feliz”, agregó.

Jannik Sinner da vuelta la página de inmediato, ya que ahora será parte del ATP de Viena, donde debutará ante el alemán Daniel Altmaier.