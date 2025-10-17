La emoción de la nueva joya del tenis chileno tras su semana histórica: “Todo el mundo quiere…”

El tenis chileno tiene una nueva joya, porque a sus 16 años el jugador Benjamín Pérez ya entró en los libros de historia tras su gran semana en el Milo Tenis Tour del Estadio Sirio.

El jugador nacional llegó hasta los cuartos de final del M15 que se disputa en Santiago, resultado que es una verdadera hazaña a nivel mundial. Pérez fue el primer sudamericano de la generación 2009 en acceder a dicha ronda de un torneo profesional y el cuarto en el planeta, tras el francés Moise Kouame, el neerlandés Laurence Teunissen y el turco Mustafa Ege Sik.

La racha de Benjamín Pérez se acabó este viernes, tras perder con el argentino Juan Manuel La Serna (511°) por 6-3 y 6-1, sin embargo, sus dos victorias les permiten tener sus primeros puntos ATP.

ver también La gran promesa del tenis chileno logra un triunfazo con récord incluido a nivel profesional

La emoción de Benjamín Pérez por su gran semana

Benjamín Pérez es el nuevo jugador chileno con puntos en el circuito profesional, situación que llena de orgullo al tenis de 16 años.

“Una ilusión, todo el mundo quiere sacar us primer punto ATP lo antes posible. Se dio. Trabajo más por mi tenis que por el resultado, y eso marcó la diferencia”, dijo el joven jugador tras su logro.

Benjamín Pérez hizo historia en el Estadio Sirio.

Publicidad

Publicidad

“Muy lindo, además que pude sacar este punto en casa. Muy contento por todo lo que habíamos trabajado y porque en la cancha se dieron todos los frutos”, agregó.

Benjamín Pérez quiere ir de a poco sumando logros y desde ya se transforma en la nueva promesa del tenis chileno.