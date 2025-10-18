¡Sinner es el Rey! Derrota a Alcaraz en el Six Kings Slam y gana el premio “récord” del tenis

Tal y como sucedió en la versión anterior, Jannik Sinner demostró todo su poderío de principio a fin y volvió a celebrar en la gran final del torneo de exhibición, Six Kings Slam.

El italiano no tuvo piedad contra el número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz, y con un contundente juego se llevó el partido logrando un marcador de 6-2 y 6-4 en 1 hora y 13 minutos de enfrentamiento. De esta forma, vuelve a levantar una corona que entrega mucho más que prestigio.

En un duelo encendido y con muchas emociones, Sinner, no tuvo mayores problemas ante un Carlos Alcaraz, que, si bien tuvo buenos momentos en el juego, nunca pudo darle gran pelea al italiano. Así, el nacido en San Candido se embolsó los 4.5 millones de dólares que se lleva el campeón del torneo , premio que, de todas formas, crece aún más. Conoce todos los detalles, a continuación.

Jannik Sinner demostró su poderío y con contundencia derrotó a Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam 2025. (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

¿Cuánto dinero en total se llevó Jannik Sinner?

Como se dijo anteriormente , el triunfo ante Alcaraz le permitió a Jannik Sinner obtener los 4,5 millones de dólares por el título del Six Kings Slam 2025, número que de todas maneras hay que sumarle solo lo que recibió el italiano por participar de este torneo de exhibición, es decir, los 1,5 millones de la divisa norteamericana que también recibieron Alcaraz, Djokovic, Fritz, Zverev y Tsitsipas.

De esta forma, el actual número dos del mundo se embolsó la escalofriante cantidad de 6 millones de dólares.

Premio que supera a todos los torneos oficiales del calendario ATP, el más cercano es el US Open, Grand Slam que le entrega cinco millones de dólares a su ganador y que este 2025 justamente se le entregó a Carlos Alcaraz por haber sido el campeón de la edición, luego de derrotar precisamente al hoy campeón, Jannik Sinner.