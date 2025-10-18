El tenis chileno tiene una nueva joya en la mira. Días atrás, el joven Benjamín Pérez (16), sumó un logro importante al conseguir sus primeros puntos profesionales e ingresar oficialmente al ranking ATP, la élite mundial.

El hito se concretó gracias a sus dos grandes triunfos en el M15 de Santiago. El joven, nacido en 2009 gracias a su talento, se convirtió en el primer sudamericano de su generación en acceder a cuartos de final de un torneo profesional y el cuarto en todo el planeta, tras Moise Kouame (Francés), Laurence Teunissen (Neerlandés) y Mustafa Ege Sik (Turco).

“Inesperado” La reacción de su coach:

Ante el gran salto de Pérez (actualmente N° 214 junior), el entrenador, Carlos Marchant, conversó con El Mercurio y entregó sus primeras impresiones sobre el debut profesional de su pupilo.

“Es más o menos inesperado”, reconoce Marchant y luego profundiza: “Este torneo lo teníamos considerado en el calendario, pero no este resultado” y agrega: “Soy bien sincero en eso. Lo bueno es que se va consolidando y sigue avanzando”.

Tras ello, elogia el estilo ofensivo de Pérez, ya que es, según su coach, lo que realmente lo distingue en el circuito juvenil.

“Se sale un poquito de lo clásico” comienza diciendo el entrenador y luego agrega: “Tiene un despliegue físico importante (…) es un jugador agresivo, que puede jugar con su derecha perfectamente y siempre está proponiendo, que es una de las cosas que sorprende en el tour”, explica Marchant, quien finalmente cierra su intervención con un dato clave sobre el juego del joven tenista: “no espera el error del rival, empieza a generar espacio para poder atacar”.

Gracias a sus victorias sobre el argentino Ezequiel Monferrer (1.047°) y el estadounidense Victor Lilov (811°), Benjamín Pérez aparecerá oficialmente este lunes 20 de octubre cerca de la 1.800° posición del circuito ATP.

Benjamín Pérez se consolida como una de las grandes promesas del tenis chileno a su corta edad de 16 años. (Foto: Instagram benja__perez09)

La próxima cita y el sueño del Chile Open 2026

Tras su participación en el M15 de Santiago, Pérez ahora debe enfocarse en las finales de la Copa Davis junior en Santiago, a disputarse entre el 3 y 9 de noviembre,donde compartirá equipo con Simón Flores y Antonio Blanco en el equipo capitaneado por Guillermo Hormazábal:“Estoy muy orgulloso por la nominación y espero dar el cien por ciento para poder dejar en lo más alto a Chile”, señaló al respecto Benjamín.

¿Y el Chile Open 2026? No lo descartan, sobre todo considerando que Catalina Fillol, directora del M15, también cumple ese rol en el ATP de Santiago, al respecto, su coach indica: “Es segunda vez que le dan una oportunidad, ya que tuvo una invitación en Coquimbo. Es muy importante que apoyen a los juniors y a los jugadores que están emergiendo”.