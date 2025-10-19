Antes del partido que Deportes Concepción igualó ante San Luis de Quillota, el Chupete Suazo y Joaquín Larrivey fueron protagonistas de un lindo momento. El León de Collao le preparó un homenaje al goleador sanantonino, quien anunció que dejará el fútbol profesional y apunta a despedirse este viernes 24 de octubre.

Y luego de aquel 2-2 en el Ester Roa Rebolledo, Humberto Suazo le concedió una entrevista a TNT Sports, donde mostró orgullo por haber dejado hasta la última gota en la región del Bío Bío. “Tuvimos que salir a buscar el partido, por momentos jugamos muy bien”, dijo el atacante y ayudante técnico de los Canarios.

“Nos vimos en desventaja dos veces, pero por el esfuerzo y la actitud que pusieron los muchachos nos llevamos un empate que nos deja ahí con deseos de meternos en la liguilla”, afirmó el ex delantero del Monterrey de México, el Zaragoza de España y Colo Colo, entre otros clubes.

El periodista Arturo Millán sabía de los últimos días del Hombre Venido del Planeta Gol en el fútbol profesional. Le consultó cómo se sentía con eso. “Mucha emoción. Creo que son sentimientos encontrados, ahora estoy en otra faceta de mi vida, aprendiendo más cosas”, reconoció el goleador de las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 con la selección chilena.

“No pensé que me iba a tocar jugar ahora por el ritmo de partido. Muy contento por la gente de todo Chile que me ha dado muestras de cariño. Gracias a San Luis por permitirme seguir creciendo en el club. Espero mi despedida en cancha y darle un triunfo a la gente”, apuntó el avezado goleador de 44 años.

Suazo admitió que “estas últimas semanas han sido especiales, pero mi idea siempre fue terminar compitiendo. Me voy a despedir jugando, es un partido importante para tener aspiraciones de la liguilla. Esperamos hacer una buena semana para ganar a Copiapó el viernes”, aseguró sobre el duelo que se disputará en el estadio Lucio Fariña Fernández. Fue entonces que Millán pidió la intervención de Larrivey.

Joaquín Larrivey le dedica un sinfín de elogios al Chupete Suazo

En esta tremenda charla de goleadores, Joaquín Larrivey sacó el ropero completo para engrandecer la trayectoria del Chupete Suazo. “Es un honor estar en uno de sus últimos partidos. No sé si nos vemos en liguilla, uno nunca sabe”, dijo el ariete del León de Collao, autor de dos goles ante el equipo adiestrado por Fernando Guajardo.

“Un honor, agradecido en nombre de toda la gente y de poder compartir cancha con él, de haberlo disfrutado tantos años. Está impecable, está para seguir, pero imagino que tendrá proyectos personales”, agregó el Bati Larrivey, quien le sacó una emocionada sonrisa al Chupete Suazo.

El ex atacante de Universidad de Chile y Magallanes no se quedó ahí. “No toda la gente que disfrutó, no sólo la de Audax, Colo Colo y San Luis. Toda la gente del fútbol está agradecida por él y todo lo que entregó”, aseguró Joaquín Larrivey. Aunque Suazo no pudo responderle.

Literalmente se trapicó, como reza la jerga popular. “Agradezco las palabras. No hay edad para competir, se ve reflejado en…perdón, no puedo hablar más. Agradecido por las palabras”, quien no podía contener la tos en pantalla y decidió cortar la emocionada entrevista completamente atorado.