Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga Profesional de Argentina

El chileno Pablo Galdames otra vez es villano y el Independiente de Quinteros sufre nueva derrota

El volante chileno perdió un penal en Independiente, que volvió a perder de la mano del ex DT de Colo Colo y la UC, que incluso recurrió al mundialista chileno Lautaro Millán para intentar el empate.

Por Jorge Rubio

Este chileno nuevamente tuvo una ocasión inmejorable para anotar en el Rojo, pero falló.
© Captura ESPN.Este chileno nuevamente tuvo una ocasión inmejorable para anotar en el Rojo, pero falló.

Pablo Galdames tuvo una ocasión inmejorable para desnivelar el clásico de Avellaneda a favor de Independiente en el debut de Gustavo Quinteros como director técnico del Rojo. Pero definió a tres dedos y no pudo acertar al arco defendido por Facundo Cambeses.

Eran los instantes finales de aquel tradicional partido en la máxima categoría trasandina. Pues bien, Galdames tuvo una posibilidad de revancha mediante un lanzamiento penal ante San Martín de San Juan. El ex volante del Vasco da Gama se ubicó frente a la pelota.

Parecía tener mucha confianza en sí mismo. Pero no pudo convertir el gol. Se encontró con una buenísima respuesta del arquero Matías Borgogno, quien se estiró al máximo para impedir el gol del Rey de Copas cuando el cronómetro marcaba apenas 6 minutos del primer tiempo.

Pablo Galdames no pudo con la estirada del portero Matías Borgogno. Se juntaron dos ex Vélez y ganó el arquero. (Captura ESPN).

Pablo Galdames no pudo con la estirada del portero Matías Borgogno. Se juntaron dos ex Vélez y ganó el arquero. (Captura ESPN).

Evidentemente, el partido estaba igualado sin goles. Y siguió con el cero gracias a la tremenda intervención del meta surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield. Galdames recibió el consuelo de su compañero Ignacio Pussetto en otro partido perdido para el equipo adiestrado por Quinteros.

Tweet placeholder
Publicidad
Quinteros se viraliza por sus insultos al aire tras gol perdido por el chileno Galdames en el clásico de Avellaneda

ver también

Quinteros se viraliza por sus insultos al aire tras gol perdido por el chileno Galdames en el clásico de Avellaneda

Pablo Galdames pierde un penal e Independiente cae de nuevo con la tutela de Quinteros

Por si eso fuera poco, Pablo Galdames no pudo terminar el partido, aunque fue por una decisión técnica de Gustavo Quinteros para encontrar el empate con Independiente, que a esa altura ya caía 1-0 en su visita a San Martín de San Juan. Un gol de Tomás Fernández, que necesitó una larga revisión en el VAR, desniveló el encuentro para los verdinegros.

Pablo Galdames tuvo una mala jornada en Argentina. (Captura ESPN).

Pablo Galdames tuvo una mala jornada en Argentina. (Captura ESPN).

Y cuando quedaban 13 minutos para el final, Quinteros apostó por otro chileno, aunque en reemplazo de Galdames. El DT argentino-boliviano mandó a la cancha a Lautaro Millán, quien jugó el Mundial Sub 20 y luego, se estrenó por la selección chilena adulta. Se sumó a Luciano Cabral, mientras que Felipe Loyola no estuvo por lesión.

Publicidad

Pero nada de eso sirvió para empatar. Aunque hubo un gol anulado de Leonardo Godoy, quien empujó la pelota con el taco en una posición de adelanto que también fue captada desde la cabina del VAR. Una nueva decepción para el Rojo, que ha hecho una campaña como para descender. Y se vino abajo definitivamente tras la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Universidad de Chile.

“Era amigo de…”: el mensaje de Argentina Sub 20 al debut de Lautaro Millán en la selección chilena adulta

ver también

“Era amigo de…”: el mensaje de Argentina Sub 20 al debut de Lautaro Millán en la selección chilena adulta

Así va Independiente en la tabla de la Liga Profesional de Argentina

Independiente suma apenas 6 puntos en 12 partidos durante la segunda etapa de la Liga Profesional de Argentina. Una campaña nefasta.

Publicidad
Lee también
Ni Quinteros lo salva: Independiente vive mala racha histórica
Internacional

Ni Quinteros lo salva: Independiente vive mala racha histórica

"Qué hijo de...": la reacción de Davoo Xeneize al fallo de Galdames
Internacional

"Qué hijo de...": la reacción de Davoo Xeneize al fallo de Galdames

Quinteros se viraliza por su insulto tras el fallo de un chileno en el clásico
Internacional

Quinteros se viraliza por su insulto tras el fallo de un chileno en el clásico

Pellegrino le dedica un súper elogio a la U de Chile antes de la semifinal
Copa Sudamericana

Pellegrino le dedica un súper elogio a la U de Chile antes de la semifinal

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo