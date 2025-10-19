Pablo Galdames tuvo una ocasión inmejorable para desnivelar el clásico de Avellaneda a favor de Independiente en el debut de Gustavo Quinteros como director técnico del Rojo. Pero definió a tres dedos y no pudo acertar al arco defendido por Facundo Cambeses.

Eran los instantes finales de aquel tradicional partido en la máxima categoría trasandina. Pues bien, Galdames tuvo una posibilidad de revancha mediante un lanzamiento penal ante San Martín de San Juan. El ex volante del Vasco da Gama se ubicó frente a la pelota.

Parecía tener mucha confianza en sí mismo. Pero no pudo convertir el gol. Se encontró con una buenísima respuesta del arquero Matías Borgogno, quien se estiró al máximo para impedir el gol del Rey de Copas cuando el cronómetro marcaba apenas 6 minutos del primer tiempo.

Pablo Galdames no pudo con la estirada del portero Matías Borgogno. Se juntaron dos ex Vélez y ganó el arquero. (Captura ESPN).

Evidentemente, el partido estaba igualado sin goles. Y siguió con el cero gracias a la tremenda intervención del meta surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield. Galdames recibió el consuelo de su compañero Ignacio Pussetto en otro partido perdido para el equipo adiestrado por Quinteros.

Pablo Galdames pierde un penal e Independiente cae de nuevo con la tutela de Quinteros

Por si eso fuera poco, Pablo Galdames no pudo terminar el partido, aunque fue por una decisión técnica de Gustavo Quinteros para encontrar el empate con Independiente, que a esa altura ya caía 1-0 en su visita a San Martín de San Juan. Un gol de Tomás Fernández, que necesitó una larga revisión en el VAR, desniveló el encuentro para los verdinegros.

Pablo Galdames tuvo una mala jornada en Argentina. (Captura ESPN).

Y cuando quedaban 13 minutos para el final, Quinteros apostó por otro chileno, aunque en reemplazo de Galdames. El DT argentino-boliviano mandó a la cancha a Lautaro Millán, quien jugó el Mundial Sub 20 y luego, se estrenó por la selección chilena adulta. Se sumó a Luciano Cabral, mientras que Felipe Loyola no estuvo por lesión.

Pero nada de eso sirvió para empatar. Aunque hubo un gol anulado de Leonardo Godoy, quien empujó la pelota con el taco en una posición de adelanto que también fue captada desde la cabina del VAR. Una nueva decepción para el Rojo, que ha hecho una campaña como para descender. Y se vino abajo definitivamente tras la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Universidad de Chile.

Así va Independiente en la tabla de la Liga Profesional de Argentina

Independiente suma apenas 6 puntos en 12 partidos durante la segunda etapa de la Liga Profesional de Argentina. Una campaña nefasta.

