Universidad de Chile supo vencer a Palestino en un laborioso partido en el Estadio Santa Laura. Ahora los azules deben preparar la llave de semifinales ante Lanús por la Copa Sudamericana, certamen donde en las últimas horas recibieron una lamentable noticia.

Y es que los azules no han cesado sus esfuerzos de bajar el castigo que la Conmebol les impuso tras la noche del terror ante Independiente de Avellaneda en el Libertadores de América el pasado 20 de agosto.

El ente rector del fútbol sudamericano resolvió que los azules debían jugar a puertas cerradas siete partidos en sus torneos y no tener la posibilidad de tener a su hinchada por la misma cantidad de partidos como visitante. Esto, sumado a una multa millonaria multa económica.

Sin embargo y pese a los trámites que hizo la U por apelar a este castigo, estos esfuerzos fueron en vano, sobre todo pensando en el próximo duelo ante Lanús.

Conmebol rechaza la apelación de Universidad de Chile

De acuerdo a información entrega por el sitio BolaVip Chile, el organismo rechazó la apelación que buscaba reducir el castigo. Con esto, si los universitarios persisten en querer bajarlo, ahora tendrán que hacerlo mediante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Aunque ojo, la U no iría solo. Resulta que Independiente también está intentando que le bajen la cantidad de partidos de sanción y recibió el mismo portazo de la Conmebol al respecto. Por lo mismo, el Rojo de igual manera plena ir al TAS.

“El embrollo legal atraviesa por estas horas un compás de espera porque aún resta que Conmebol envíe los fundamentos de su decisión final. Luego de ello, el conjunto argentino rearmará su estrategia para recurrir al organismo internacional, para lo cual contará con un plazo de tres semanas“, detalló TyC Sports.

Además, el mencionado medio trasandino concluyó que “nuevamente, el club encabezado por Néstor Grindetti recurrirá decidido a discutir todas las sanciones, no solo la respectiva a aforo (14 partidos sin público en competencias continentales) y los 250 mil dólares de multa, sino también la que lo descalificó en octavos del torneo”.

¿Cuándo juega la U ante Lanús por la Copa Sudamericana?

Los azules enfrentarán a Lanús el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional. Por su parte, la revancha quedó para el jueves 30 a las 19:00 (hora de Chile) en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.