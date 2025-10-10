ver también ¿Y el Bayern Múnich? Directivo clave de Independiente revela la ‘modesta’ cláusula de Felipe Loyola

Es un hecho que Independiente de Avellaneda todavía sufre las esquirlas de la eliminación ante U de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana. No sólo quedaron fuera de la competencia por decisión del Tribunal de Disciplina de la Conmebol.

También han tenido complicaciones económicas por lo ocurrido. Así al menos lo reveló el secretario general del Rojo, Daniel Seoane. “Se terminaron de pagar los sueldos de septiembre. Este cuerpo técnico cobró. Rescindimos con (Julio) Vaccari”, introdujo el directivo en De La Cuna al Infierno.

Y detalló el panorama que dejó aquel duelo ante el Romántico Viajero que se canceló por una violencia inusitada en la tribuna Pavoni Alta del estadio Libertadores de América. “El cimbronazo de Chile nos trajo muchos problemas. La Conmebol no nos ha girado la plata y nos descontó las multas”, reveló Seoane.

El estadio Libertadores de América tuvo una jornada de barbarie que recorrió el mundo. (Fotobaires/Photosport).

“Todavía no giró las diferencias. Siempre recaudábamos entre 150 mil y 200 mil dólares por partido. Hoy estamos perdiendo 50-60 mil dólares por partido. Por lo que pasó, la gente por el miedo no va a la cancha”, manifestó el directivo sobre la realidad del Rey de Copas.

Desde que se enfrentó a Universidad de Chile, Independiente jugó dos partidos de local: frente a Banfield y ante San Lorenzo de Almagro. Es decir, dejó de ganar entre 100 mil a 120 mil dólares. Unos 115 millones de pesos chilenos que tenían muy considerados en sus arcas. Y no llegaron.

“Estamos en una situación donde Independiente tuvo una turbulencia fuerte. Pero la acomodamos”, aseguró Seoane, quien también reveló que el staff técnico liderado por Gustavo Quinteros tiene pensado reducir mucho el tamaño del plantel profesional en el mercado de pases venidero.

Independiente todavía responsabiliza a U de Chile de la barbarie en Avellaneda

Los antecedentes que tenía Daniel Seoane lo hicieron asegurar que Independiente de Avellaneda corrió en desventaja contra la U de Chile. “Lo primero es pedirle disculpas a la gente por lo que pasó. Nunca imaginamos la barbarie de ellos”, aseguró el secretario general del Rojo.

“Siempre nosotros siendo los responsables del estadio, de manejar la seguridad, la autocrítica es nuestra. Sabemos que nos equivocamos. Más allá de que no se habló en ningún momento de un vallado. Siempre los visitantes fueron ahí cuando vienen más de 2 mil personas. Si vienen menos de mil, van a la garganta. Todas las dirigencias lo hicieron. Con el diario del lunes, había que poner un vallado de seguridad que nunca se nos pidió”, reconoció Seoane.

Independiente de Avellaneda asumió culpas, pero también las esparció hacia la U. (Javier Vergara/Photosport

Tuvo más. “Vino la seguridad de Conmebol, recorrimos el estadio, acordamos los mecanismos de seguridad. Lógicamente vinieron unos inadaptados a romper y hacer desmanes. Está demostrado que los mismos que vinieron acá a hacer lío fueron a Perú y pasaron como hinchas”, expuso Seoane. Se refería a una acusación que hizo Alianza Lima contra el Romántico Viajero.

Hasta Gabriel Boric fue aludido directamente por Daniel Seoane. “Está demostrada la convivencia entre los dirigentes y la barra de U de Chile. Acá perdió el fútbol. Nos sentimos solos: en Chile mandó un comunicado el Presidente, vinieron los ministros. A nosotros no nos apoyó la policía ni nadie. Independiente siempre dio las batallas solo. Esta fue una más”, sentenció el directivo. No hay peor ciego que el que no quiere ver, reza un viejo y conocido refrán. Así no más…