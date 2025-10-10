En algún momento, se habló de que el Bayern Múnich quería seriamente contar con Felipe Loyola, el polifuncional volante chileno de Independiente de Avellaneda que ofreció un buen rendimiento en el Rojo durante sus primeros meses en el estadio Libertadores de América.

Por aquellos días, en abril de este año, la información del periodista César Merlo daba cuenta del interés del Gigante Bávaro en el Pipe Loyola. Y que la transferencia estaba muy avanzada. Se dijo incluso que sería por una suma muy onerosa: 20 millones de euros, el valor total de su cláusula.

Nada de eso era cierto. Finalmente, el ex Huachipato no llegó al equipo más ganador de la Bundesliga en Alemania. Tampoco tenía un valor tan cuantioso para materializar su fichaje. Así lo reveló el secretario general del Rojo, Daniel Seoane, en el medio De la Cuna al Infierno.

Felipe Loyola marca a Lucas Assadi en la Copa Sudamericana 2025. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Fue muy difícil sostener el equipo. El que se quiso ir, se fue. Todos los que se quedaron, estaban convencidos de hacerlo”, manifestó Seoane, quien aludió indirectamente al colombiano Álvaro Angulo, quien emigró al fútbol mexicano. Pasó a los Pumas de la UNAM por 425 mil euros y el pase de Ignacio Pussetto. Y en ese contexto apareció la figura de Loyola.

Publicidad

Publicidad

ver también Quinteros se viraliza por sus insultos al aire tras gol perdido por el chileno Galdames en el clásico de Avellaneda

Secretario de Independiente desclasifica el valor de la cláusula de Felipe Loyola: ¿lo quería el Bayern o no?

No se habló del interés del Bayern Múnich por Felipe Loyola en esta entrevista con el secretario general de Independiente. “Con los jugadores priorizamos lo deportivo. Si se iban, era por la cláusula. Nosotros no podíamos frenarlos. Fue un acuerdo con ellos”, dijo Daniel Seoane.

Felipe Loyola enfrenta la marca de Kevin Zenón en un duelo de Independiente vs Boca Juniors. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“La de Kevin Lomónaco es de 20 millones de euros y la de Felipe, 8 millones de euros”, blanqueó Seoane sobre el mediocampista chileno y el zaguero central que ya fue convocado a la selección de Argentina. Por cierto, en la directiva tienen clara la pretensión de Gustavo Quinteros en el mercado de pases venidero.

Frente a eso, el directivo aseguró que “todo depende de cómo vamos a quedar. Para Gustavo es un plantel muy grande. Vuelven muchos jugadores, seguramente se va a achicar la plantilla. Somos un equipo que tenemos un pedido de jugadores. Vienen varios clubes de Europa a ver nuestros”, expuso. Pero no quiso revelar cuáles son esos equipos ni por qué futbolistas tienen interés. El tiempo dirá…

ver también En Argentina destacan que Lautaro Millán será un “refuerzo” para Gustavo Quinteros en Independiente

Así va Independiente en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Independiente marcha en el último lugar de la tabla en la Liga Profesional de Argentina por la segunda etapa al cabo de 10 partidos.

Publicidad