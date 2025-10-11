Deportes La Serena quiere terminar el año a lo grande. Por lo mismo, el cuadro granate ahora dirigido por Mario Siacqua busca dar el batacazo en la Copa Chile y meterse en la final contra Huachipato.

Así lo recalcó el estratega trasandino que hace unos días debutó frente a Universidad de Chile con un empate que perfectamente pudo ser un triunfo. Por lo mismo, se abrió el apetito y ahora los granates quieren dar vuelta la llave ante Deportes Limache este domingo.

Para ello, Siacqua recalcó que deben mentalizarse en que será prácticamente una final del mundo para lograr los objetivos. Tal como lo pide en el día a día con sus pupilos.

“Yo casualmente hablaba con un jugador, y le decía que para nosotros el partido que venga, como fue en el entrenamiento que hicimos ayer o el partido que nos toque jugar, es la final del mundo. Pienso en la copa, en la Champions, pienso la final del mundo”, expresó en conferencia de prensa.

Por lo que saltará con su mejor gente para remontar el 2-0 que sufrió en el duelo de ida y que ocurrió bajo el interinato de Francisco Bozán. “Para mi la final de mundo es el domingo. Estoy convencido de que van a darlo todo los jugadores”, puntualizó Mario Siacqua con la fe intacta para este domingo.

¿Cuándo es la final de Copa Chile?

Tal como se mencionó, este domingo 12 de octubre Deportes La Serena se mide ante Limache por las semifinales de Copa Chile. El duelo está prgoramado para las 15:00 horas en el Estadio La Portada. La ida fue 2-0, por lo que el tomate mecánico tiene la ventaja deportiva de momento.

El ganador se medirá contra Huachipato que eliminó en una emocionante llave a Audax Italiano por el global de 4-3.

¿Y cuándo se disputa la final? Según la ANFP sería la primera quincena de noviembre. Cabe consignar que el campeón del torneo se gana un cupo para la fase previa de Copa Libertadores 2026.

