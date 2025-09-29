Una particular escena se vivió en el estadio La Portada, una vez que terminó el partido en que Deportes La Serena empató por 1-1 ante Universidad de Chile, por una de las fechas pendientes de la Liga de Primera 2025.

Fue una decena de hinchas la que se quedó esperando la salida de los jugadores azules, con la idea de conseguir alguna fotografía o un autógrafo de los bullangueros.

Pero también hinchas del cuadro local esperaron a sus jugadores, donde la mayoría se retiraba en sus vehículos particulares a sus casas, donde tenían el tiempo para compartir un momento.

Pero el que más sorprendió fue Fabián Cerda, quien se retiró del estadio en bicicleta, aunque igual fue detenido por los seguidores papayeros para tomarse fotografías.

En bicicleta igual hubo tiempo para los hinchas de La Serena. Foto: Redgol.

¿Por qué Fabián Cerda se va en bicicleta?

Un video que quedó registrado en el programa “Siempre pasa algo”, donde se puede ver al ex portero de Universidad Católica dejando el estadio La Portada en su bicicleta.

El portero suplente en esta jornada en Deportes La Serena abandonó el recinto pedaleando, aunque igual tuvo un momento para compartir con los hinchas un momento.

Si bien algunos le tiraron las orejas por no llevar casco para su seguridad, aplaudieron la situación de que se fuera de esta manera, donde sigue haciendo deportes.

