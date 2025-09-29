Un enorme susto fue el que vivieron los hinchas de Deportes La Serena la tarde de este domingo. En su duelo pendiente ante la U de Chile por la Liga de Primera, los Papayeros consiguieron un empate 1 a 1 que les da algo de aire en la pelea por evitar el descenso.

Los Granates no lo pasaron bien y, pese a tener la ventaja en el marcador, hubo una situación que preocupó mucho a los hinchas. Un cabezazo entre jugadores del plantel los dejó en el suelo y obligó a que uno de ellos se tuviera que retirar en ambulancia hasta un centro médico.

El hecho de inmediato mantuvo en alerta a los fanáticos, quienes esperaban noticias al respecto. Y fue durante horas de la noche que desde los Papayeros sacaron la voz para calmar a todos.

Sebastián Díaz evoluciona y recibe el alta tras el susto que le hizo pasar a La Serena ante la U

Para la tranquilidad de todos, lo ocurrido en el Estadio La Portada no pasó más allá del susto. Deportes La Serena contó detalles del estado de Sebastián Díaz, quien se fue en ambulancia a un centro médico luego de un fuerte cabezazo con un compañero.

Sebastián Díaz debió irse a un hospital luego de un fuerte choque en el duelo entre La Serena y la U. Foto: Photosport.

A través de sus redes sociales, los Granates emitieron un comunicado actualizando el estado del jugador. “El futbolista fue atendido de manera inmediata por nuestro cuerpo médico y posteriormente trasladado a la Clínica Elqui, donde se le realizaron los exámenes correspondientes“.

En esa misma línea, entregaron una buena noticia y confirmaron que el mediocampista ya está en su casa descansando. “Sebastián ya fue dado de alta y se encuentra en buenas condiciones en su hogar con su familia“.

“Desde el club le enviamos toda nuestra fuerza y los mejores deseos para su pronta recuperación, agradeciendo además la preocupación y mensajes recibidos de parte de hinchas, compañeros y rivales“, añadieron.

La noticia tranquiliza a los hinchas, quienes terminaron muy preocupados por la forma en la que ocurrieron las cosas. El rápido ingreso de la ambulancia hizo temer algo peor, pero para suerte los exámenes no arrojaron nada de gravedad.

Sebastián Díaz hizo pasar un enorme susto a Deportes La Serena, pero celebra un empate que les da vida en el fondo. Los Papayeros ruegan por el pronto regreso de su volante, al que necesitan para seguir peleando en la recta final.

¿Cuáles son los números de Sebastián Díaz esta temporada?

Con su actuación ante la U, Sebastián Díaz llegó a los 28 partidos oficiales en total esta temporada con Deportes La Serena. En ellos no tiene goles y ha aportado con 1 asistencia en los 2.229 minutos dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido de Deportes La Serena?

Mientras espera por la recuperación de Sebastián Díaz, Deportes La Serena se enfoca en su próximo desafío. El día domingo 12 de octubre desde las 15:00 horas los Granates reciben a Deportes Limache por la semifinal ida de la Copa Chile 2025.

