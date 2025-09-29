Universidad de Chile tenía la gran opción de acercarse al líder Coquimbo Unido en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, sin embargo, desaprovechó la chance tras un apretado empate con Deportes La Serena.

El entrenador de la U, Gustavo Álvarez, decidió poner un equipo alternativo en el estadio La Portada, y le costó caro, porque apenas empató 2-2 con un equipo que lucha por no descender.

La decisión del DT azul se debe a que están en semifinales de la Copa Sudamericana, pero hipotecó sus opciones en el fútbol chileno y puede estirar a 9 años su racha sin ser campeón del torneo local.

Cristopher Toselli reconoce que se les escapa el título a la U

Tras el partido uno de los jugadores de la U que alzó la voz fue Cristopher Toselli, quien fue titular en desmedro de Gabriel Castellón.

“Hay que ser realistas, queríamos el triunfo, necesitábamos ganar, tenemos una sensación mala y amarga, creo que fuimos superiores, pero no se vio reflejado en el marcador”, dijo el meta sobre el partido.

La Serena le sacó un empate a la U. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Siento que el primer tiempo fuimos total dominadores, en los últimos minutos del primer tiempo sufrimos con sus pelotas paradas, en el segundo tiempo quizás no ser tan efectivos, ellos llegan con un gran gol de Jeisson y después se nos puso cuesta arriba después de la expulsión, pero aún así hicimos un gran desgaste, pero no nos alcanzó”, agregó.

Por último, Toselli reconoció que se les escapa una vez más el título de la Liga de Primera, algo que también les ocurrió en 2024.

“Preocupa, porque nuestro objetivo es clasificar a la Copa Libertadores, salir campeones, pero somos realistas que hoy es un poco lejano“, cerró.

