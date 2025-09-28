Un problema no menor es el que se le avecina a la ANFP para programar el tramo final en Liga de Primera, luego que Universidad de Chile consiguiera su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana.

Es que de acuerdo al reglamento del Campeonato Nacional, si un equipo nacional se mete en semifinales o la final de torneos continentales, “puede solicitar la suspensión de su partido anterior correspondiente“, que en el caso de los azules sería el Clásico Universitario ante Católica en el Claro Arena.

Sin embargo, el mismísimo presidente de la ANFP, Pablo Milad, parece que se le olvidó tal detalle y aseguró durante su presencia en el comienzo del Mundial Sub 20 que la U tendrá que jugar ese encuentro, obviando que existe una normativa vigente.

Milad contradice al reglamento para no “ayudar” a la U

Al preguntarle al dirigente curicano sobre la posibilidad de los azules para aplazar el duelo con Los Cruzados, señaló que “somos muy respetuosos de las normas para todos. Los plazos se dan en cada uno de los partidos… juega el jueves 23 y el jueves 30, son bastantes días de descanso entre uno y otro“.

“Solamente está el clásico que está 72 horas dentro de esa semana. Hasta ahora no hemos recibido nada oficial de la Universidad de Chile. Nosotros tenemos que aplicar el reglamento para todos por igual“, agrega Pablo Milad, olvidándose por completo de las normas que los clubes aprobaron.

¿Qué dice el reglamento de la ANFP?

El artículo 22° de las Bases del Campeonato Nacional 2025, que se aprobaron bajo el mandato de Milad, indica lo siguiente: “No constituirá causal de suspensión o reprogramación de un partido el hecho que un club se encontrare participando en alguna competencia internacional oficial, salvo que estuviere disputando la semifinal o final de tal compromiso“.

La normativa vigente es enfática en decir que el equipo, en este caso Universidad de Chile, “podrá solicitar la suspensión de su partido inmediatamente anterior correspondiente al Campeonato Nacional, siempre que dicho partido esté programado a menos de 72 horas del partido internacional“.

Un detalle que olvidó el timonel del fútbol chileno

Pero además hay un punto importante a considerar que, para variar, Milad olvidó. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana estableció, salvo excepciones, que los encuentros Clase A, entre los que se encuentra el Clásico Universitario, deben jugarse un día sábado.

Así las cosas, está en manos de la dirigencia de la U, específicamente Azul Azul, analizar los pasos a seguir y, de ser necesario, apelar al reglamento de la ANFP, que contradice públicamente su presidente, para tener una ventaja para su lance internacional.

¿Cuándo juegan los azules en Copa Sudamericana?

Por la semifinal del torneo continental, Universidad de Chile se medirá con Lanús de Argentina. El duelo de ida se jugará el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional. La revancha será una semana después, el jueves 30, a la misma hora en el Sur de la Provincia de Buenos Aires.