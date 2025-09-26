Universidad de Chile clasificó a semifinales de Copa Sudamericana sacando la cara por el fútbol chileno. Ese gran hito eso sí traerá un dolor de cabeza para la ANFP.

Esto debido a que las bases del torneo permiten que un equipo que está en esa instancia internacional pueda aplazar sus partidos del torneo local.

Ante Lanús jugará en la semana del 22 de octubre en Santiago y la del 29 en Buenos Aires. Y entre medio de esos dos duelos, está fijado el clásico universitario ante la Católica en el fin de semana.

De esta manera, es muy probable que los azules pidan postergar ese duelo que se debe disputar en el Claro Arena, alterando el orden del torneo nacional.

U. de Chile y Católica deberán buscar nueva fecha para jugar el clásico universitario

Las fechas para jugar entre la “U” y Católica

Universidad de Chile tiene bastante desordenado el calendario del torneo nacional. Esto porque actualmente tiene dos partidos menos que la mayoría de los elencos.

Uno lo jugará este domingo ante La Serena, en la Cuarta Región. El otro es ante Everton, que no tiene programación hasta el momento.

Ante la UC se podría adelantar para jugar previo al 19 de octubre, fecha en la que se retomará el torneo, considerando que solo se está jugando el Mundial Sub 20.

Lo otro es jugarlo un día de semana, cargándole el calendario a la “U”. Hay que considerar que tras la reanudación del torneo, el único fin de semana libre es el de Fecha FIFA, del 16 de noviembre, pero coincide con las elecciones presidenciales y no se puede jugar.

La última alternativa es pensar en aplazar el torneo más allá del 7 de diciembre, que es la fecha en la que debe terminar de jugarse.

También hay que considerar que si la “U” llega a la final de la Sudamericana, fijada para el 22 de noviembre, la “U” deberá postergar su duelo de esa fecha ante O’Higgins, en Rancagua.