Para nadie es un secreto que Lucas Assadi encontró una gran ayuda de la mano del sicólogo Alexi Ponce. De hecho, el talentosísimo volante ofensivo de Universidad de Chile ha hablado varias veces en el aporte significativo del profesional para su explosión en los azules.

Assadi ha sido el jugador clave del Romántico Viajero en la Copa Sudamericana, pero no podrá estar en la revancha de la semifinal frente a Lanús. Aunque sí viajó a Buenos Aires, el “10” del Bulla recién volverá a las canchas durante la próxima temporada por una compleja lesión muscular que lo sacó del Clásico Universitario 201.

Eso sí, Luquitas ya comenzó el trabajo de recuperación. Y no sólo el de la parte física. También la mental, tan o más importante en un momento así. Y Ponce le concedió una entrevista a Las Últimas Noticias para hablar de este proceso. “Es uno más en el viaje a Argentina, eso muestra que hay un gran compromiso”, dijo el sicólogo deportivo.

La foto que compartió Lucas Assadi junto a Alexi Ponce. (Captura Instagram).

“Tiene una expectativa de volver mejor y más fuerte. Eso tenemos que aprovecharlo. En este momento, una de las principales cosas que pasa por la cabeza de un futbolista es por qué ahora. Las lesiones son accidentes laborales y nunca es un buen momento para lesionarse”, explicó Ponce, licenciado en sicología de la Universidad de Concepción.

Lucas Assadi en acción ante Universidad Católica en el Claro Arena. (Felipe Zanca/Photosport).

Eso sí, hubo más sobre el proceso que debe llevar Assadi. “Tiene que asumir, aunque no juegue, que no va a dejar de ser futbolista. No pierde identidad deportiva, puede seguir haciendo cosas desde lo físico”, aseguró el sicólogo que es docente del INAF, Instituto Nacional del Fútbol.

Sicólogo Alexi Ponce da a entender que Lucas Assadi puede irse pronto de U de Chile

El sicólogo que ayuda a Lucas Assadi en este momento de su vida tiene claro que no hay que dejarse estar en este instante. Ni cerca de eso. “Debe prepararse para volver, tiene que reincorporarse. Su vida deportiva no depende de una lesión, si no de lo que haga después de eso”, manifestó Alexi Ponce, siempre en diálogo con LUN.

El momento del desgarro de Lucas Assadi. (Felipe Zanca/Photosport).

“Va a tener tiempo para prepararse desde el manejo de la lesión. Podrá seguir entrenando desde otra perspectiva. Por ejemplo, aprender un idioma si el próximo año se tiene que ir fuera de Chile”, aconsejó Ponce. Una posibilidad que tiene muy alerta a la plana mayor de Azul Azul.

Hay un punto clave para Ponce. “Lo más importante es que entienda que sigue siendo futbolista. Le tocó ser uno de plantel, que no jugaba, a veces no citado. Otras citado. Tiene que entender estos distintos roles que cumple un jugador. Hoy es uno que está lesionado y debe aprovechar el tiempo”, expuso el sicólogo deportivo.

Por cierto, también tocó la conducta de Assadi cuando salió lesionado y lanzó un escupo a un par de hinchas que lo insultaban en la tribuna, aunque no dio con el objetivo. Pero sí motivó una denuncia de Universidad Católica al Tribunal de Disciplina. “Es absolutamente censurable”, resumió Alexi Ponce.

“Tiene que aprender a controlar eso y lo vamos a seguir trabajando. A veces es difícil después de que te insultan todo el partido, de que te lesionas y sabes que es grave. Emocionalmente uno está un poco más destruido y propenso a una respuesta inapropiada. Ya se dio cuenta y va a trabajar esa tolerancia a la frustración”, sentenció Alexi Ponce, quien quiere asumir el tiempo de baja del “10” con calma, sin prisa ni pausa.