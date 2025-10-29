Nueva denuncia de estudiantes pone en jaque al INAF: “Es una fábrica de cesantes”

Un complejo momento enfrenta el fútbol chileno y ahora está crisis se expande hasta el INAF. El recinto que creado por la Federación de Fútbol de Chile, la ANFP y la ANFA, hoy se encuentra con sus clases paralizadas y sus propios alumnos reclaman por la precariedad de condiciones que deben afrontar.

Según reportó 24 Horas hay una suspensión completa en el recinto que justamente se ubica al lado de la ANFP en Quilín. Los alumnos presentan demandas porque no se les han cumplido con los mínimos requerimientos para poder seguir sus carreras.

“Estuvimos dos veces con clases sin agua. Hemos tenido que seguir con clases”, lamentaron en el reportaje emitido este martes. Al reclamo sumaron la falta de infraestructura tanto para actividades de atletismo como de fútbol.

“Nos venden que hacemos atletismo en el Estadio Nacional pero no te dejan entrar (…) Necesitamos tener canchas, y el Instituto del fútbol no tiene canchas”, acusaron.

La preocupación de los alumnos se concentra en el alto costo para costear las carreras, y que además hay un estigma importante sobre los egresados “Pagamos una cantidad de plata que no es menor (…) Nosotros supuestamente somos el cambio y estamos decepcionados. Pero a nosotros se nos categoriza como la ‘fábrica de cesantes’”, lamentaron los alumnos que han extendido el paro.

Las clases están paralizadas en el INAF

¿Qué dijo el INAF?

Desde el recinto educacional que se formó en 1997 replicaron los comentarios de los alumnos y recalcaron que se están trabajando en los temas denunciados.

“Ya tenemos cancha disponibles, con camarines y logramos que eso funcione bien. Se hizo un ajuste en la malla curricular”, respondió Luis Rodríguez, el director de carrera de entrenador en el Institución de Educación Superior.

Además recalcaron que están abiertos a realizar una mesa de trabajo para poder llegar a un acuerdo y así retornar a la normalidad de las clases. Sin embargo, al término del reportaje se dejó en claro que esto podría extenderse por varios días más.

