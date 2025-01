El pasado 11 de diciembre varios jugadores de la generación dorada mostraron con orgullo su título de DT tras terminar el curso dictado por el INAF. Arturo Vidal, Humberto Suazo, Matías Fernández, Gonzalo Jara, Esteban Paredes, Fabián Orellana y Marcelo Díaz fueron algunos que lograron dar este paso en sus carreras.

Sin embargo, a esta cita faltaron varios ex jugadores que en un momento iniciaron el curso, pero que finalmente desistieron de continuar. Uno de ellos es Johnny Herrera, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports se mandó fuertes comentarios contra lo que ofrecía el INAF.

“Para qué iba a estudiar si no iba a ejercer. Me di cuenta la realidad en que está nuestro fútbol. Ibas dos veces a la semana, quedabas en lista y pasabas el curso (…) El curso es para que la generación dorada pueda impartir sus conocimientos. No es tanto lo que pueden llegar a aprender, porque es un curso muy resumido”, declaró el ex arquero.

La respuesta que INAF lanzó contra Johnny Herrera

Estas declaraciones tuvieron su respuesta por parte del propio Instituto Nacional del Fútbol. Fue George Biehl, subdirector metodológico en fútbol en el INAF, el encargado de responderle al emblema azul.

Johnny Herrera llegó a ser compañero de curso de Marcelo Díaz en 2022 en la carrera por ser entrenador. | Foto: Captura.

“Tiene que ver con la cantidad de horas. Nosotros nos regimos por el ministerio de Educación. Tenemos una carrera de técnico de fútbol y otra de entrenador. La técnica fue la que impartimos para los jugadores que van los días lunes. La otra permite ejercer en otros contextos, como las municipalidades, por ejemplo. Los técnicos van directamente al fútbol. Se les reconoce la experiencia que han tenido en la actividad. Es el caso de la Generación Dorada”, afirmó el ex jugador de Wanderers y Colo Colo a La Tercera.

En ese sentido, aseguró que “cuando Johnny dice que es un curso muy resumido, efectivamente tiene menos horas, porque es un curso técnico que reconoce la experiencia internacional que han tenido estos jugadores. Vidal tuvo técnicos como Guardiola, Conte y Ancelotti. Eso se lo reconocemos. La claridad para ver el fútbol, sus ideas, son superiores. Lo mismo pasa con sus compañeros. Cada uno acumuló experiencias y formación”.

“Herrera hizo el proceso de la primera licencia, la A, que le permitiría trabajar en el fútbol formativo. Y no quiso inscribirse en la Pro. Es súper válido, también. Estuvo un año acá (…) Lo que pasa es que Johnny es Johnny. Su opinión es respetable. Pero tiene una equivocación. Tal vez le falta mayor información”, concluyó.