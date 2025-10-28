El verdadero líder de la ANFP le responde con furia a los reclamos de Michael Clark: “Se le olvidó…”

Universidad de Chile cayó el pasado domingo ante Universidad Católica en el Clásico y tras el partido el presidente de Azul Azul, Michael Clark, reclamó con todo porque no aplazaron el partido, debido a la presencia de la U en semifinales de la Copa Sudamericana.

“Se lo dije a Pablo Milad, este partido no se debió haber jugado. A la ANFP no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales. Hay voluntad de reprogramarle amistosos a Colo Colo, a Católica, pero cuando es la U, no hay voluntad”, dijo con rabia el empresario.

“Me da mucha bronca. No podemos seguir con Milad y con Yunge, el próximo año hay elecciones. Están llevando al fútbol al fracaso total”, agregó.

ver también La calamitosa sanción que arriesga Lucas Assadi por su escupitajo en el Clásico Universitario tras denuncia de la UC

Jorge Yunge le responde a Michael Clark

Los dichos de Michael Clark tuvieron réplica, porque le respondió el apuntado como verdadero hombre fuerte de la ANFP, el secretario general Jorge Yunge, uno de los mencionados por el dirigente azul.

“Al inicio de este año, la Gerencia de Ligas tuvo especial consideración con Universidad de Chile, al igual que con los demás clubes que se vieron afectados en sus estadios a propósito del Mundial Sub 20 y que dice relación con ejercer sus localías, toda vez que sabíamos que el Estadio Nacional, donde la U. de Chile ejerce de local, no le sería facilitado por ser uno de los estadios del Mundial Sub 20. Solo basta con revisar cuántas localías se le dieron a la U en la primera rueda. Eso al parecer se les olvidó“, dijo Yunge a La Tercera.

Michael Clark en la polémica. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

Publicidad

“¿Cuántas suspensiones y reprogramaciones ha tenido la U este año? ¡También se le olvidó! Con respecto a la Supercopa, fue de público conocimiento que Universidad de Chile hizo lo imposible para suspender y bloquear ese partido, incluso pese al interés de su cuerpo técnico y jugadores de jugarlo. Finalmente, resultaron campeones y luego de ese resultado no hubo ningún reclamo lo que da cuenta de que conforme al resultado somos, o no, atacados por su presidente”, agregó.

Universidad de Chile y la ANFP protagonizan una nueva polémica, en un 2025 marcado por hechos controvertidos.

ver también Rivarola furioso con la Católica por no postergar el Clásico Universitario: “U de Chile disminuida les convenía”

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.

Publicidad