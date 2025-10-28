Universidad de Chile perdió cualquier posibilidad de milagro en la lucha por el título y dejó muy hipotecada la clasificación a Copa Libertadores 2026 como Chile 2: fue derrota por 1-0 de la U contra la Católica en el Clásico Universitario del Claro Arena.

Los azules se vieron en ventaja deportiva con la expulsión de Gary Medel, pero con equipo alternativo por dosificación no fueron capaces de amarrar el partido y Alfrd Canales marcó el único gol para darle los tres puntos a la UC.

En la U siguen indignados y un rostro azul, el ex delantero de Universidad de Chile, Diego Rivarola, se quejó contra la Católica por no postergar el partido, en medio de la participación del Chuncho en semifinales de Copa Sudamericana.

La U “disminuida” le convenía a la Católica

“La gente de Católica no quiso, no sé por qué… El técnico tampoco porque no le convenía. La Católica no quiso cambiar el partido“, dijo molesto Rivarola en ESPN.

Rivarola no perdona a la UC por negarse a postergar el Clásico Universitario, justo en medio de las semifinales de Copa Sudamericana de la U.

El otrora delantero sentenció que “la sensación mía es que no quisieron aplazar el partido porque veían a una Universidad de Chile disminuida y les convenía. Listo, así de fácil“.

Cabe recordar que la U había solicitado postergar el Clásico Universitario, que se jugó tres días después de la ida contra Lanús por la Sudamericana. Y ahora los azules visitan a los argentinos por la revancha, en búsqueda de la final, lamentando la lesión de Lucas Assadi a los minutos de ingresar desde el banco contra la UC.

Incluso el periodista Sebastián Esnaola apoyó el reclamo de Rivarola: “a la misma Católica le suspendieron hace un mes el partido contra Ñublense porque faltaban 40 estacionamientos en San Carlos. ¿Que tampoco podían ocupar Santa Laura? Yo tengo buena memoria y la Supercopa se jugó exactamente igual“.