Lucas Assadi amarga la actualidad de Universidad de Chile en la previa de la revancha contra Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana. La figura azul ingresó en el segundo tiempo del Clásico Universitario contra la Católica, y debió salir a los minutos por lesión.

Assadi sufrió un desgarro fibrilar del isquiotibial derecho y probablemente se pierda el final de la temporada. Y Mauricio Pinilla explica una teoría: el joven canterano se habría lesionado muscularmente producto de la gripe y estado gripal que lo afectó hace unas semanas.

“Muchos dicen que se lesionó, más allá del esfuerzo en algún carrerón, por esa semana que estuvo una semana con una gripe que se le complicó. También puede ser por algo psicológico”, dijo el periodista Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura.

Ahí tomó la palabra Pinilla confirmando que, por más rebuscada e increíble que sea la teoría, tiene asidero científico y fisiológico. La gripe le pudo generar a corto o mediano plazo el desgarro.

ver también Con impasse incluido: los detalles de la llegada de la U de Chile a Buenos Aires

La gripe y la fiebre debilita los músculos

“Lo que pasa es que todas las medicina, los medicamentos, te debilitan muscularmente. Y tú al estar tres días en cama, tu musculatura cambia automáticamente“, sostuvo Pinilla.

El momento de la lesión de Assadi contra la Católica: ¿fue culpa de la gripe? Puede ser, explica Pinilla.

Publicidad

Publicidad

Agregó que “los futbolistas estamos acostumbrados a tener la tensión muscular al máximo, entonces un par de días ya te provoca debilidad muscular. Más la fiebre, el sistema autoinmune está más débil. Tenían que haberlo guardado… ¡Para qué! No era necesario que entrara contra la Católica“.

De esta forma, Assadi es dolorosa ausencia contra Lanús. Recordar que Lucas se perdió el amistoso de la selección chilena contra Perú por este estado gripal. Tres días después tampoco estuvo contra Palestino por el mismo factor.

ver también ¡Sufre la U! El terrible diagnóstico de Lucas Assadi tras su lesión en el Clásico Universitario

Jugó sin problemas la ida contra Lanús el jueves pasado, pero el domingo apenas alcanzó a ver acción contra la Católica y fue reemplazado inmediatamente.

Publicidad