Mauricio Ricardo Pinilla ha sido uno de los goleadores más destacados que ha dado el fútbol chileno, dejando su huella en la Serie A. El formado en Universidad de Chile contó cuál fue su tanto que más gritó.

Desde joven, Pinigol conquistó a los hinchas del Romántico Viajero y esto le valió una rápida venta a Europa. Sin embargo, sus primeros años en el viejo continente no fueron fáciles. De todas maneras, logró enrielar su carrera e incluso, ser parte de la Generación Dorada de La Roja.

El gol más gritado de Mauricio Pinilla

En el 2021 jugando con la camiseta de Coquimbo Unido, Mauricio Pinilla cerró una importante trayectoria que lo llevó por clubes como Universidad de Chile, Celta de Vigo, Sporting de Lisboa, Vasco da Gama, Palermo, Cagliari y Atalanta, entre otros.

Pinilla anotó cerca de 150 goles entre clubes y la selección chilena. Muchos de ellos de gran factura, ya que se hizo reconocido por sus piruetas a la hora de realizar chilenas y tijeras en el área. Tiene golazos dignos de una colección.

Hoy como rostro de ESPN, Pinigol suele ser muy cercano con sus seguidores. Por esta razón, decidió dejar que le hicieran preguntas a través de redes sociales. Ahí, un fanático le consultó por el gol que más gritó en su carrera y el bicampeón de América no dudó.

“La chilena en San Carlos la celebré con el alma”, reveló el oriundo de San Miguel. El tanto al que hace referencia, es al que le marcó en el año 2018 a Universidad Católica jugando por Universidad de Chile, tras un centro de Jean Beausejour. Incluso, se cortó su mano por celebrar sobre la reja con los hinchas azules.

Mauricio Pinilla jugó 45 partidos en la selección chilena, anotando 8 goles. Disputó la Copa América de 2015 y 2016 con La Roja, ganando ambas. Además, es el máximo goleador nacional en la Serie A de Italia con 47 tantos.

El gol de Pinilla a U. Católica

