En un verdadero amo de los golazos se transformó Jeisson Vargas en la temporada 2025 del fútbol chileno. El mediapunta de La Serena fue la gran figura del equipo y brilló con sus anotaciones desde fuera del área.

Por eso, rápidamente su nombre rondo en potentes equipos chilenos, siendo U Católica la opción más latente. Es ahí donde se formó y veían con buenos ojos su retorno ahora que viene de impecable campaña.

Sin embargo, el talento papayero no vestirá de cruzado. Así lo informaron desde tierra granate, donde ya se definió el futuro del cotizado jugador que fue pilar para mantener a La Serena en Primera.

Jeisson Vargas tiene club para la próxima temporada

Con miras al 2026, Jeisson Vargas seguirá siendo jugador de Club Deportes La Serena. El puntero izquierdo fue pedido por Felipe Gutiérrez en su arribo como DT y es la gran carta papayera para el 2026.

Vargas en uno de sus mejores goles, ante Iquique /Photosport

“Jeisson Vargas continúa una temporada más en Deportes La Serena. El volante creativo seguirá vestido de granate para el 2026 y debería ser oficializado durante los próximos días”, informó el medio partidario TodoxCDLS.

Vargas viene de timbrar una de sus mejores campañas en el fútbol chileno. A sus 28 años brilló en los granates con 11 goles y tres asistencias, en un total de 22 partidos jugados.

Previo a eso venía de militar en Huachipato sin mayor continuidad. Además registra pasos por U de Chile, U. La Calera, U Católica, CF. Montreal y Estudiantes de La Plata.

