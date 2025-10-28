Coke Hevia se aburre de los comentaristas fanáticos: “Demasiado barrabrava con micrófono”

El fútbol chileno no está en un buen momento en muchas aristas. Una de ellas apareció en palabras del comunicador Coke Hevia, quien piensa que hay mucho comentarista que apunta siempre a sacar ventaja para el equipo del que es hincha.

En Radio Pauta pidió hacer un stop a estas situaciones. “Creo que los comunicadores, ya sean periodistas o ex futbolistas, debemos pegar una bajada de cambio y empezar a analizar“, sostuvo.

“Después puedes ver si te gusta más el análisis de uno o de otro. Pero escucho en todos los programas demasiados barrabrava adelante de un micrófono y yo creo que ya está bueno”, indicó el profesor universitario.

Luego dijo que eso se puede deber a querer quedar bien con su gente. “Yo no sé si es populismo o es falta de huevos. Parecen barrabrava. Si no, lo otro es el periodismo partidario, que es válido”, explicó.

Nico Peric respaldó esta teoría. “Son demasiado hinchas de equipos grandes algunos y no logran sacarse eso. Si tienen algún vínculo, dices ‘por qué está hablando esto, si esto no pasó'”.

El periodista Fernando Tapia también hizo énfasis en este asunto. “Hay un grupo que hace un trabajo profesional, pero es difícil abstraerse del impacto de las redes sociales y esa presión algunos no la logran superar. Para ponerse frente a un micrófono, hay que entender que vas a recibir críticas y debes tener cuero de chancho”, sostuv.

Los comentaristas en el fútbol chileno

Ex futbolistas comentando está lleno en el fútbol chileno. Por parte de Colo Colo están Claudio Borghi y Marcelo Barticciotto, ambos actualmente en ESPN, como las figura más icónicas del Cacique.

De Universidad de Chile están Johnny Herrera en TNT Sports y Diego Rivarola, en ESPN. Ambos son reconocidos por un fanatismo extremo hacia el cuadro laico, que los hace perder objetividad en muchos análisis. Lo mismo sucede varias veces con Rafael Olarra en ESPN.

Johnny Herrera, uno de los comentaristas más polémicos de la TV

También está Gonzalo Jara en TNT y Jean Beausejpur en ESPN, ambos más vinculado a la U que a Colo Colo, aunque a diferencia de los otros dos ex futbolistas los de la Generación Dorada son más analíticos en lo que señalan.

Por parte de Católica aparecen Dante Poli, en ESPN, y Juvenal Olmos en TNT Sports como los rostros más emblemáticos de los cruzados.