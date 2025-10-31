El gran deseo de los hinchas de Universidad de Chile no se cumplió, porque los azules no pudieron llegar a la final de la Copa Sudamericana.

Lanús truncó el deseo del cuadro nacional de ganar por segunda vez en su historia el torneo continental, con una polémica victoria por 1-0 en la revancha de las semifinales, jugada en Buenos Aires.

El cuadro granate ganó la serie por 3-2 gracias al triunfo en La Fortaleza, con un gol de Rodrigo Castillo, que en la jugada tuvo una mano del porte de una catedral de Eduardo Salvio, que no cobró el saquero Alexis Herrera.

Esteban Edul celebra la eliminación de la U en la Copa Sudamericana

Los argentinos quedaron con tirria con la U tras la polémica serie de octavos de final con Independiente, porque la Conmebol descalificó al equipo transandino por los incidentes en Avellaneda y el cuadro nacional avanzó por secretaría.

Uno de los comentarios polémicos que se dijeron este jueves luego del triunfo de Lanús ante la U lo hizo el periodista de ESPN Esteban Edul, quien celebró el logro del granate.

Lanús dejó en el camino a la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

“Como no podía ser de otra manera los jugadores de la U terminaron tratando de pelearse. Hubo justicia deportiva y futbolera. Hubiese sido injusta una final con un equipo que debió ser descalificado“, publicó en X el reportero.

Con la eliminación de la U consumada, la final de la Copa Sudamericana la jugarán Lanús y Atlético Mineiro.