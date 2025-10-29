La U de Chile está a 24 horas de salir a jugar el partido más importante del año. Este jueves el Romántico Viajero visita a Lanús en la vuelta de las semifinales de Copa Sudamericana, con un Gustavo Álvarez que sufre un tremendo dolor de cabeza en la previa por culpa de las lesiones.

Justo en la semana en la que se juega la temporada, el DT lamentó importantes bajas. La situación de Lucas Assadi en la derrota en el Clásico Universitario parece ser la más importante, pero hay una zona de la cancha en que tiene todo un puzzle.

La banda izquierda del Bulla es la gran preocupación del entrenador en la antesala del choque con el Granate. El titular que tiene se resintió y el refuerzo que trajo en ese puesto no estuvo el fin de semana, apostando por un nombre que estuvo cerca de partir.

La U sale a enfrentar a Lanús tratando de alcanzar su segunda final de Copa Sudamericana en la historia. Sin embargo, la previa ha estado marcada por las lesiones y un enorme problema en la banda izquierda.

En la ida, Matías Sepúlveda sintió una molestia que lo marginó del Clásico Universitario. Ante la UC todos esperaban ver a Felipe Salomoni, pero el refuerzo no fue ni a la banca, siendo Antonio Díaz el que saltó a la cancha desde el arranque.

Para la vuelta se ha especulado mucho sobre quién será el que se haga cargo de la banda izquierda. Informaciones dan por fijo a quien llegara a mitad de temporada a pelear el puesto, pero lo cierto es que el Tucu no está del todo descartado.

Matías Sepúlveda pudo entrenar con normalidad antes del viaje, pero no está al 100% como quisiera Gustavo Álvarez. Esto parece darle la chance a Felipe Salomoni, aunque el titular en ese puesto está entre algodones para ver si llega con lo justo.

Quedará esperar para ver cuál será la decisión que tome el DT. El escenario no es el mejor para improvisar y mucho menos para mandar a la cancha a jugadores con molestias, por lo que tendrá que jugársela toda con un nombre para ir a buscar la final.

¿Cuáles son los números de Gustavo Álvarez en la U?

Previo a la vuelta con Lanús, Gustavo Álvarez ha logrado dirigir 86 partidos oficiales al mando de la U. En ellos ha conseguido 49 triunfos, 19 empates y 18 derrotas, con 167 goles a favor y 77 en contra. Ganó la Copa Chile y la Supercopa 2024.

¿Cuándo y a qué hora juega la U con Lanús en Copa Sudamericana?

Gustavo Álvarez resuelve el puzzle que tiene en la banda izquierda para seguir soñando en Copa Sudamericana. La vuelta de semifinales en que la U visita a Lanús está programada para este jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas.