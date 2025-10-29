El nombre de Jorge Sampaoli solo genera lindos sentimientos en U. de Chile. Sin embargo, el crudo destino del fútbol podría hacer que se enfrenten en la gran final de la Copa Sudamericana.

Resulta que el casildense se metió en la definición continental con su Atlético Mineiro, luego de dejar eliminado a Independiente del Valle en la semifinal. Ahora espera rival, el cual saldrá entre Lanús y el Romántico Viajero, lo que podría marcar un duelo entre el León y Sampaoli.

¿Cómo le va a Jorge Sampaoli en finales?

Jorge Sampaoli cuenta con una exitosa carrera como entrenador, la cual lo ha llevado a dirigir en Emelec, Universidad de Chile, Sevilla, Santos, Olympique de Marsella, Flamengo y Atlético Mineiro, entre otros. Además, ha dirigido a las selecciones de Chile y Argentina.

En toda su trayectoria en las bancas, Sampaoli ya ha dirigido 11 finales, con resultados muy parejos. Ha celebrado 6 títulos y se ha colgado la medalla del segundo lugar en 5 ocasiones.

De las 6 finales que ganó el casildense, 4 fueron con la U: Apertura y Clausura 2011, Sudamericana 2011 y Apertura 2012. Claro que también perdió 2 definiciones con los Azules: Suruga Bank 2012 ante Kashima Antlers de Japón y Recopa Sudamericana 2012 ante Santos.

Las otras 2 finales que celebró fue en la Copa América 2015 con Chile y el Campeonato Mineirao de 2020 con Atlético Mineiro. Las restantes 3 caídas, fueron 2 con Sevilla en la Supercopa de Europa 2016 ante Real Madrid y en la Supercopa de España 2016 ante Barcelona. Además, también fue segundo en la final del fútbol ecuatoriano con Emelec en 2010, perdiendo ante Liga de Quito.

La próxima final de Jorge Sampaoli será en la Copa Sudamericana 2025, donde espera al rival entre Universidad de Chile y Lanús. En una de esas, puede ser campeón ante su querido Bulla, o es el Bulla quien termina festejando ante su querido DT. Qué cruel es el fútbol.