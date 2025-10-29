Universidad de Chile viajó cargado de ilusión a Argentina, donde enfrentará a Lanús en la semifinal de la Copa Sudamericana. Claro que en su llegada a Buenos Aires, tuvieron un inesperado problema.

El Romántico Viajero le hizo gala a su apodo una vez más y llegó a la “Ciudad de la Furia” para concentrarse en la llave ante el Granate. El 2-2 en la ida deja la serie totalmente abierta, por lo que cualquier cosa puede suceder en La Fortaleza de Lanús.

El detalle que complicó a U. de Chile

Luego de una masiva despedida a la salida del CDA, Universidad de Chile partió rumbo al Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago y de ahí a Buenos Aires. En el vuelo no hubo mayores problemas, pero la complicación surgió al aterrizar en la capital trasandina.

Tras salir del Aeroparque Jorge Newbery, una de las figuras del León sufrió un “dolor de cabeza”. Ignacio Vásquez iba subiendo al bus que trasladaría al plantel de la U al hotel, pero se dio cuenta que le faltaba algo: un bolso pequeño.

El atacante de 19 años rápidamente avisó a los encargados de la logística y se devolvió al avión, donde lo acompañaron sus yuntas Flavio Moya y David Retamal. Con la ayuda de sus amigos, como reza la canción de los Beatles, buscaron el objeto perdido.

El plantel completo de U. de Chile, con el desgaste natural que significa el viaje, no podía estar esperando a los jóvenes en el bus, así que partieron rumbo al hotel de concentración donde esperarán el choque frente a Lanús de este jueves a las 19:00 horas.

¿Y qué pasó con Vásquez? Una vez que volvieron a salir del aeropuerto, como el bus se había ido, no le quedó otra que tomar un taxi para dirigirse al lugar donde se hospedará el plantel del Romántico Viajero. Si clasifican, será una linda anécdota de un equipo que quiere hacer historia.

Ignacio Vásquez debió tomar taxi para llegar al hotel de la U. Imagen: Cristián Fajardo

