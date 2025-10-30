Una verdadera batalla campal se tomó el estadio de Lanús tras el pitazo final, donde los argentinos sacaron pasajes a la final de Copa Sudamericana. Ahí, jugadores de U de Chile se abalanzaron sobre sus rivales.

Y el blanco de las agresiones fue el experimentado Carlos Izquierdoz. El central tenía sangre en el ojo desde el duelo de ida con Leandro Fernández, tal como él mismo reveló después.

Ya más calmado y con la cabeza en frío, el jugador de Lanús se confesó con RedGol sobre el encontrón con el equipo azul. Ahí, contó todos los detalles de la pelea en cancha.

Así partió la pelea de Lanús con U de Chile

Carlos Izquierdoz conversó con RedGol tras el partido y detalló las razones de la batahola en cancha con U de Chile, teniendo que ser separados por parte del cuerpo técnico mientras todos se daban en el pasto de Lanús.

“Fue calentura del partido, es lo que pasa a veces, discusiones, bronca, queda ahí, que sé yo, es normal, se enojan. En la ida hubo un cruce con (Leandro) Fernández y ahora me vino a buscar, tenía amarillas, no me quería perder la final”, contó el argentino.

Carlos Izquierdoz y la experiencia en Lanús / (Getty Images)

Siguiendo con su relato, el experimentado defensa le bajó el perfil a la pelea diciendo que “a veces hay que comérsela y hay cosas más importantes por delante”.

“Entiendo el enojo de ellos por quedar afuera, somos colegas y le deseamos lo mejor”, cerró el ahora finalista de Copa Sudamericana.

