U de Chile dijo adiós al sueño de Copa Sudamericana, tras caer en polémico partido ante Lanús, en Argentina. Tras el pitazo final, Gustavo Álvarez tomó la palabra y despachó frases que dejaron marcando ocupado a los hinchas.

Es que con aroma total a despedida, el entrenador argentino partió diciendo que “en mi análisis es todo lo contrario a un fracaso. El público de U de Chile es especial, siente una pasión tan genuina, tan profunda que ellos emocionan en los estadios, en la calle”.

“La verdad es que si en algo me lamento profundamente es no haberles dado esta alegría y tener posibilidad de ganarla (la final). Es una afición que viene golpeada, muchos años de frustraciones y te dan tanto que uno al ganar los hace tan felices”, partió diciendo.

Álvarez en modo despedida

Gustavo Álvarez se vio visiblemente emocionado en conferencia de prensa en el estadio de Lanús, donde consultado ante su titubeo al hablar, dejó frases que suenan a un adiós a fin de año.

La U dijo adiós a la Copa /Photosport

“Este plantel es especial, estará siempre en mi memoria, por jerarquía, calidez humana, templanza, de local se ganan puntos y de visita se hace historia. Este plantel de visitante siempre se plantó”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, el DT recalcó que bajo su mando hubo “triunfos valiosos que nos llevaron a jugar de igual a igual y superar a rivales con mayor actualidad histórica. Me emociono con el plantel y el hincha de la U”, cerró.