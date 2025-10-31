Universidad de Chile quedó fuera de la Copa Sudamericana. El esfuerzo y el optimismo terminaron en el tacho de la basura y fue con varios cobros arbitrales polémicos, que dejaron con dudas a varios.

De hecho, el propio gol del triunfo de Lanús se inició de una mano de un jugador del Granate y el árbitro decidió obviarlo. Extraño, pero no fue la única situación polémica de todo el encuentro.

Pasando por alto eso, la celebración argentina se desató como si se tratara de una revancha en contra de un equipo enemigo de una nación. La celebración tuvo un poco de lo sucedido en Avellaneda de fondo.

Cruce de periodistas

No sólo dentro de la cancha, ni dentro del estadio, siquiera, los dimes y diretes siguieron. Es que, uno de los más periodistas argentinos que tuvo los comentarios más controvertidos con relación a lo ocurrido en Avellaneda, Gastón Edul, escribió en su cuenta de X tras la eliminación del Bulla.

“Lanús está en la final de la Sudamericana. La U de Chile está eliminado“, puso el comunicador trasandino, lo que provocó la reacción acá, en Chile, de la periodista de TNT Sports, Carolina Muñoz.

“Para que al fin dejes de andar llorando“, le puso al trasandino, en una clara muestra de los anticuerpos creados por periodistas que se han transformado en portavoces de un chovinismo recalcitrante.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile?

Este domingo, Universidad de Chile vuelve a la realidad nacional. El cuadro de Gustavo Álvarez enfrentará a Huachipato, de visita. Este duelo está programado para las 12.30 horas del domingo 2 de noviembre.

