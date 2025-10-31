Universidad de Chile tras quedar eliminada de la Copa Sudamericana, intenta pensar en el futuro. Para Johnny Herrera, es fundamental lograr la continuidad de Lucas Assadi.

El Romántico Viajero no pudo ante Lanús y quedó fuera en la semifinal. Los dirigidos por Gustavo Álvarez perdieron por 1-0 en La Fortaleza, donde el gol fue protestado por los Azules por una clara mano en el inicio de la jugada, la cual no fue sancionada por el árbitro venezolano Alexis Herrera.

La continuidad de Assadi

Más allá de la amargura de la eliminación en la Copa Sudamericana, Universidad de Chile debe comenzar a pensar en el futuro. Ahí, será clave la continuidad de dos piezas fundamentales de este proyecto: Lucas Assadi y Gustavo Álvarez. Johnny Herrera les mete presión para seguir.

“Todo se rige por contratos. Si le hacen un buen contrato a Assadi y le dicen que lo van a vender en seis meses más. Los contratos se respetan punto. Si hacen pataleta lo exponi, se besaban tanto el escudo. Esto es así”, comenzó diciendo Herrera en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Álvarez tiene contrato con U. de Chile hasta diciembre del 2026, pero tendría ofertas para partir. “Si Álvarez se quiere ir, me paga primero la cláusula. Hubo un negocio medio trucho, cuando le hicieron la cláusula de salida, con su hermano Huachipato, se la hicieron un mes antes cuando todos sabían que se venía a la U“, indicó el campeón de la Copa Sudamericana.

Finalmente Herrera señaló que para que Universidad de Chile siga en un buen nivel, debe ser gente de fútbol quienes tomen las decisiones deportivas, pegándole un palito en el camino a la actual dirigencia de Azul Azul.

“Acá se trata de apuntar a qué el equipo le vaya bien, traer gente adecuada, que le haga caso al hombre que está cargo y no a un tipo que en su vida ha estado en una cancha de fútbol y se pone a decir ‘no, no hay que gastar más plata, la guardamos y no invertimos en nada más’. No traemos un lateral, ni un 9″, cerró Johnny Cristián Herrera.