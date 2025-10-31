Tras la polémica eliminación de U de Chile ante Lanús, en Copa Sudamericana, todas las miradas se fueron contra el juez del partido. Es que Alexis Herrera se llenó de críticas por sus cobros a favor de los argentinos.

Con gol anulado a la U y posterior tanto, con mano incluida, a favor de Lanús, el venezolano dio que hablar. Por eso, Johnny Herrera preparó la artillería y le dio con todo post partido.

Durante el programa Todos Somos Técnicos, el ídolo azul no se guardó nada y acusó mano negra en Conmebol por designar al juez llanero, quien ya tenía historial de polémicas con sus cobros.

La furia de Johnny Herrera contra el árbitro

Sin filtro, Johnny Herrera criticó los cobros de Alexis Herrera en la eliminación de U de Chile ante Lanús. Una discutida tarjeta amarilla a los argentinos y los goles de la controversia marcaron su actuación.

“Esto se gestiona. Los venezolanos juegan más béisbol. Es muñequeo. Es increíble la patada, cuando te dicen que el árbitro es venezolano ya sospechas. Por último, se tropieza, pero acá va directo a golpearlo”, dijo, sobre el foul a Altamirano en que pidió tarjeta roja.

Siguiendo con sus descargos contra Alexis Herrera, el Samurái reclamó por el tanto de Felipe Salomoni. Ahí, aseguró que “el gol que le anulan es por una jugada interpretativa. Y en el gol (de Lanús) hay una mano alevosa”.

“La falta de peso como fútbol chileno es asqueroso. El presidente de Lanús gestiono el próximo partido para el lunes y nosotros nos disparamos en los pies. Esto pudo tener incluso a Lucas Assadi desde el primer minuto”, cerró.