Polémico periodista argentino sigue llorando por la U en la Copa Sudamericana: “No tendría que…”

Universidad de Chile mantiene intacto su sueño de volver a jugar la final de la Copa Sudamericana, y este jueves irá en busca de la clasificación frente a Lanús en Buenos Aires.

La llave entre chilenos y argentinos está totalmente abierta, luego del 2-2 que se produjo en la ida jugada en el estadio Nacional, donde el cuadro granate no pudo aguantar una ventaja de 2-0.

En Argentina siguen molestos porque la U se mantiene en competencia en el torneo internacional, debido a que no olvidan el fuerte episodio ante Independiente en Avellaneda, el cual significó la descalificación del rojo por parte de la Conmebol y un castillo para el cuadro nacional.

ver también Guarello saca a pasar a Gustavo Álvarez por polémica medida: “Le ha hecho mucho mal a la U…”

Gastón Edul se lanza en picada contra la U

Los argentinos siguen molestos con la U y así lo dejó claro el periodista Gastón Edul, quien en diálogo en un directo con Davoo Xeneize se fue en picada contra los azules.

“Ojalá no pase nada en el partido de vuelta y pueda desarrollarse todo con normalidad. Pero si llega a la final… acá el problema es que U. de Chile siga compitiendo en una copa en la que no tiene que estar“, dijo el reportero.

“No tendría que estar. Afuera Independiente y afuera U de Chile, pero U. de Chile evidentemente no sé por qué sigue estando“, agregó Edul.

Publicidad

Publicidad

La U y Lanús van por la final de la Sudamericana. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Por último, Gastón Edul reclamó por la presencia del brasileño Anderson Daronco como árbitro en la ida, donde le cobró un polémico penal a los laicos.

“Y por segunda vez consecutiva en la misma copa, los dirige Anderson Daronco. En U de Chile e Independiente, cuando expulsan a (Matías) Abaldo, dirige Anderson Daronco, en octavos de final. Semifinales, misma cancha y mismo equipo, dirige Anderson Daronco, que es el que cobra el penal a último minuto en contra de Lanús. Es mano, pero hay una falta previa que se le cuelga con los dos brazos”, cerró.

Publicidad

Publicidad

ver también Claudio Borghi le tira las orejas a Lucas Assadi y elige a su reemplazante ante Lanús

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.