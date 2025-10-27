Lucas Assadi fue protagonista del clásico universitario. No por lo hecho en la cancha, sino porque lamentablemente salió lesionado y además escupió al público de Universidad Católica.

Claudio Borghi conversó con Redgol sobre el futbolista de Universidad de Chile y comenzó por tirarle las orejas por su actitud frente a la hinchada de los cruzados.

“Son reacciones por el nerviosismo o los momentos, que llevan a cometer un error grave. Es joven aún, tiene mucho que aprender, pero no son situaciones agradables ni para él ni para el público”, señaló.

Sabe además que recibirá un castigo ejemplar. “Por este tipo de situaciones son complejos, no se miden si le hicieron algo antes, se mide la reacción del protagonista”, indica.

Borghi elige el reemplazo de Assadi

Pensando en el partido del jueves ante Lanús, Claudio Borghi asegura que Gustavo Álvarez tiene variantes en ofensiva para reemplazar a Assadi, descartado por un desgarro.

“Tiene bastante alternativas, Guerra con Di Yorio pueden jugar de 9. Cuando Guerra acompaña a un 9 lo hace muy bien, puede ser una de las alternativas”, comentó el Bichi.

Además piensa que será un partido muy diferente respecto a lo que ocurrió en el Estadio Nacional, donde el elenco trasandino jugó muy refugiado.

“Lanús tiene que atacar un poco más, tratar de hacer daño. La llave está abierta, no hay un favorito. Un empate hace que sea un partido abierto, completamente”, dijo Borghi.

