Universidad de Chile vivió una pesadilla en el clásico universitario ante Universidad Católica. Perdió 1-0, se lesionó Lucas Assadi y horas después de finalizado el partido se reveló un video comprometedor para el mismo volante de los azules.

Se puede apreciar en ese registro al talentoso futbolista escupiendo a la barra de la Católica, luego de que muchos fanáticos le gritaran cosas al borde de la tribuna. Agresión putrefacta que puede costarle caro.

Un hecho que puede costarle muy caro al volante. Más allá del desgarro, que lo tendrá algunas semanas fuera de las canchas, habrá que ver si el informe arbitral de Juan Lara consigna este repugnante hecho o si el Tribunal de Disciplina de la ANFP actúa de oficio.

Duro castigo arriesga Assadi por escupir al público

En San Carlos de Apoquindo se registró el último hecho de un escupo que trajo mucho revuelo. Fue de Esteban Pavez a Marco Medel en el 2015.

Esa vez, Pavez fue observado por el juez del partido y expulsado del campo de juego. El Tribunal de Penalidades le dio seis fechas de castigo.

En el 2010, pasó un hecho similar al de ahora. David Henríquez lanzó un escupitajo tras el partido a Sebastián Toro, en el Monumental. No fue informado por el juez, pero el Tribunal actuó tras ver la imagen en el Canal del Fútbol. También recibió seis partidos.

Lo mismo le pasó a Luis Núñez, el 2008. Jugando por la U. Católica, escupió a José Barrera de Santiago Morning. El Tribunal actuó por oficio tras ver un video y se le otorgaron seis fechas de castigo.

En caso de que Assadi tenga una pena similar, se perderá el resto del año en el torneo nacional y solamente podría jugar una eventual final de Copa Sudamericana, en caso de que U. de Chile clasifique este jueves ante Lanús.

