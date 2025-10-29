Pese a que Matías Sepúlveda volvió a entrenar con los azules, el técnico se la juega con Felipe Salomoni de estelar por la semifinal de la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile va en viaje para enfrentar a Lanús por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, este jueves en Buenos Aires.

Luego del empate 2-2 conseguido en el Estadio Nacional de Santiago, los azules tienen la obligación de vencer en Argentina, donde hay importantes cambios en la formación.

Pese a que Matías Sepúlveda volvió a entrenar el martes con sus compañeros, el técnico azul decidió darle la confianza a Felipe Salomoni quien tendrá una oportunidad de oro en su estadía en la U.

¿Qué pasa con Felipe Salomoni en la U?

Según confirma el sitio Emisora Bullanguera, el técnico Gustavo Álvarez se la juega con la incorporación de Felipe Salomoni desde el primer minuto.

Una situación que se dio en el partido de ida ante Lanús, cuando el Tucu Sepúlveda se lesionó cuando los azules caían por 2-0 en el Estadio Nacional.

Con esto, el jugador que fue uno de los dos refuerzos de la mitad de temporada, tendrá la gran oportunidad en su propio país para demostrar su talento, siendo clave en el juego de la U.

El técnico se decidió por Felipe Salomoni.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús en Argentina?

El duelo entre azules y granates será este jueves 30 de octubre, en el Estadio Ciudad de Lanús. Se jugará a las 19.00 horas y un empate significaría definición desde los doce pasos.

