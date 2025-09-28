Es tendencia:
Gustavo Álvarez no duda pese al empate: U de Chile no pierde la esperanza y peleará el título en cada partido

Tras el empate contra La Serena, el DT de la U aseguró que saldrá a ganar todo lo que viene. Gustavo Álvarez aún no se despide de la mínima opción al título.

Por Diego Jeria

DT de la U sigue confiando pese al empate contra La Serena.
DT de la U sigue confiando pese al empate contra La Serena.

Pese al amargo y polémico empate conseguido con Universidad de Chile, como visita contra La Serena, el entrenador de los azules, Gustavo Álvarez, dio a entender que el Chuncho no se baja de la pelea por el título contra Coquimbo mientras existan opciones matemáticas.

En específico, al DT le consultaron si la U se quedaba sin posibilidades de ganar el Huemul de Plata por la Liga de Primera 2025 y su respuesta fue categórica.

Nosotros siempre vamos a apuntar a gabar el próximo partido. Ahora estamos en instancia decisiva a nivel internacional, pero tenemos que ganarle a Palestino, que es el próximo rival por el torneo nacional. Iremos partido a partido“, dijo a TNT Sports.

Gustavo Álvarez explica cuestionada dedición que deja a U de Chile lejos de pelearle el título a Coquimbo

“La obligación de la U de ganar”

El DT de Universidad de Chile agregó que “tenemos la obligación de ganar, independiente de los puntos que tenga Coquimbo, por la institución que representamos“.

Respecto al desarrollo del duelo ante La Serena, Álvarez manifestó que “siempre los trámites de los partidos son de borde área a borde de área, y el resultado dentro de las área. El primer tiempo fue favorable con algunas llegadas de La Serena sobre el final“.

Añadió que “el segundo tiempo tiempo también fue favorable… un minuto ante del gol de Vargas, tenemos una nosotros en el área chica para habernos puesto 1-0“.

“Después tuvimos permanentemente situaciones, pudimos haber hecho la de Di Yorio, pero no tuvimos la contundencia para conseguir un resultado que hubiese sido merecido, que era el 2-1. Pero el merecimiento es muy relativo y fue empate”, sentenció el DT azul.

