Deportes La Serena vs U de Chile: minuto a minuto, formaciones y goles del duelo pendiente en Liga de Primera

El equipo de Gustavo Álvarez no suelta el sueño de ser campeón en el torneo local y busca los tres puntos ante un equipo que tiene nuevo DT.

Por Nelson Martinez

U de Chile aún sueña con el título.
U de Chile aún sueña con el título.

U de Chile afronta el primer de sus dos duelos postergados que tiene en la Liga de Primera, donde se pondrá al día en un encuentro clave para ambos. El rival será Deportes La Serena, que sufre en la zona baja.

El equipo bullanguero viene de abrochar las semifinales de la Copa Sudamericana, pero en materia local tiene deuda pendiente tras la escapada de Coquimbo. Por eso debe ganar para acortar los 18 puntos de diferencia (con dos partidos menos).

Por su parte, los granates llegan con la soga al cuello a dos puntos del descenso directo, por lo que esperan tener un debut victorioso con su cuarto entrenador en esta Liga de Primera: el argentino Mario Sciacqua.

Minuto a minuto del partido:

FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA U

Con novedades en todas sus líneas y un equipo totalmente alternativo, Gustavo Álvarez se la juega para sumar de a tres en La Portada de La Serena.

LA U VA DE AMARILLO FLÚOR

Con la misma camiseta que vistió en el duelo de vuelta ante Independiente, por Copa Sudamericana, los azules ya alistan el duelo en La Serena.

LOS CITADOS DE LA U

Si bien fue citado el grueso del plantel habitual, Gustavo Álvarez ensayó un XI estelar con inédito equipo. Revisa el probable equipo que parará el DT con Leandro Fernández en ataque.

Esta es la lista de convocados:

INICIO DE TRANSMISIONES

!Buenas tardes RedGoleros! Comienza el minuto a minuto con todos los detalles del partido pendiente entre D. La Serena y U de Chile. 

Los locales estrenan DT y los azules pararán equipo mixto para buscar acercarse a Coquimbo. En la Primera Rueda ganó la U 3-1.

