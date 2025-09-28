U de Chile afronta el primer de sus dos duelos postergados que tiene en la Liga de Primera, donde se pondrá al día en un encuentro clave para ambos. El rival será Deportes La Serena, que sufre en la zona baja.

El equipo bullanguero viene de abrochar las semifinales de la Copa Sudamericana, pero en materia local tiene deuda pendiente tras la escapada de Coquimbo. Por eso debe ganar para acortar los 18 puntos de diferencia (con dos partidos menos).

Por su parte, los granates llegan con la soga al cuello a dos puntos del descenso directo, por lo que esperan tener un debut victorioso con su cuarto entrenador en esta Liga de Primera: el argentino Mario Sciacqua.

Minuto a minuto del partido: