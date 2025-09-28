Comenzó el Mundial Sub 20 en Chile y el grupo A rápidamente llenó de emoción el Estadio Nacional. Eso sí, no solo de fútbol se habló, sino que Javier Altamirano salió al baile con el equipo de Japón.

Es que el hombre de U de Chile ha sido tendencia este año con sus celebraciones en modo animé japonés, tanto con One Piece o Dragon Ball Z, entre otros, haciendo la clásica Henkidama de Gokú.

Por ello, desde la cuna de los exitosos dibujos animados fue Rion Ichihara, capitán de la selección de Japón y próximo rival de Chile, quien recreó los festejos del volante azul y le dio clase de más celebraciones.

De Japón a U de Chile: locura por Javier Altamirano

El capitán nipón y autor de un gol en el triunfo 2-0 ante Egipto, Rion Ichihara, recreó los festejos de animé que realiza Javier Altamirano en Chile, incluso desafiándolo a que busque más series para festejar.

“No es sólo Dragon Ball o One Piece, hay mucho más“, dijo el asiático a Radio Sport Chile, en un viral registro tras brillante debut de Japón, tal como el 2025 del jugador de la U.

Recientemente, Javier Altamirano fue comprado (50% del paso) en U de Chile hasta el 2028, según informó el periodista César Merlo. Esto, tras su exitoso préstamo desde Estudiantes de La Plata.

Y ya en modo Mundial Sub 20, el japonés fan del animé enfrentará ahora a la Roja de Nicolás Córdova, en partido a jugarse este martes 30 de septiembre, a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.