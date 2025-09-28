Si bien la Selección Chilena consiguió un valioso y agónico triunfo en su debut ante Nueva Zelandapor el Mundial Sub 20, una de las críticas que hubo fue por la falta de gol que arrastran sus delanteros, liderados por Juan Francisco Rossel.

El delantero de Universidad Católica y actual capitán del equipo, comandó la ofensiva que paró en cancha el técnico Nicolás Córdova; sin embargo, los goles llegaron por compañeros de otras zonas del campo, como el volante Lautaro Millán y el defensor Ian Garguez.

Por esa situación, y ante los comentarios críticos por el desempeño de los atacantes de La Roja en el inicio del Mundial Sub 20, Rossel puso paños fríos y dejó en claro que más importante que convertir, es que el equipo sume victorias.

Rossel y crisis ofensiva de Chile en Mundial Sub 20

Tras el encuentro, el delantero cruzado manifestó que “los primeros 10 minutos empezamos bien, después soltamos un poco el mediocampo. Caímos en el juego de ellos, mucho contragolpe. Ellos son fuertes en la fase defensiva, nos costó entrar. Pudimos marcar con paciencia el segundo gol y llevarnos la victoria”.

Junto con agradecer a los hinchas su presencia en el Estadio Nacional, Rossel fue enfático en señalar sobre la falta de gol de los delanteros de Chile que “eso es secundario. Lo primordial es que el equipo sume. Feliz por Lautaro, por Ian. Me gustó celebrar con la gente, fue muy lindo y emocionante”.

Sobre su próximo encuentro en el Mundial Sub 20, el capitán de La Roja señaló que “Japón es un partido completamente distinto, ellos llevan mucho tiempo clasificando a los Mundiales. Ahora tenemos que descansar y recuperar energías para un partido muy difícil”.

¿Cuándo es el próximo duelo de La Roja?

Por la segunda fecha del Grupo A en la Copa del Mundo juvenil, la Selección Chilena recibirá al otro líder de su zona, Japón, que venció a Egipto por 2-0, en duelo a disputarse este martes 30 de septiembre desde las 20:00 horas.