Chile comenzó con el pie derecho su aventura en el Mundial Sub 20. La Roja venció por 2-1 a Nueva Zelanda con gol de Ian Garguez, quien mostró su felicidad tras el duelo.

Los dirigidos por Nicolás Córdovatuvieron un complicado estreno, donde los oceánicos demostraron que no vienen a sacarle fotos a la Cordillera de los Andes. Sin embargo, en los descuentos la selección nacional pudo abrochar una muy trabajada victoria.

Ian Garguez le dio el triunfo a Chile

Chile y Nueva Zelanda igualaban 1-1 con goles de Lautaro Millán y Nathan Walker, respectivamente. Parecía que el partido terminaba así, pero un error de Henry Gray, arquero oceánico, fue aprovechado por Ian Garguez para poner el 2-1. El defensor de Palestino mostró su felicidad tras el duelo.

“Recuerdos de mis tiempos de pequeño cuando jugaba más adelante. Feliz de hacer un gol, son tres puntos importantes. Tenemos que seguir concentrados, los pies en la tierra. Este grupo no tiene límites, es un pequeño paso”, indicó Garguez a la transmisión oficial.

ver también Córdova admite los nervios de la seleccion chilena en el triunfal debut en el Mundial: “La ansiedad y todo…”

Garguez explicó que fue un duelo muy complejo ante Nueva Zelanda, pero adelantó que deben estar concentrados porque todos los rivales serán difíciles en la Copa del Mundo Sub 20. De igual maneras, rescató que no bajaron los brazos cuando iban 1-1.

“Somos un equipo que nunca deja de luchar, todos los partidos serán así de complicados. Lamentablemente nos empataron, pero lo sacamos adelante y son tres puntos importantísimos”, detalló el héroe de La Roja en el debut.

Publicidad

Publicidad

Garguez celebró con todo el 2-1. Imagen: Photosport

El próximo partido de Chile será ante Japón el martes 30 de septiembre a las 20:00 horas, también en el Estadio Nacional. Los asiáticos derrotaron en su estreno a Egipto, por lo que será duelo de líderes del Grupo A.